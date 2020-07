Gullé no remplazará a Day por ahora y descartó llevarse a un político

Un particular encuentro en un café entre altos referentes de la política y de la Justicia mendocina derivó en un rumor que uno de los participantes rechazó con firmeza ayer.

El Procurador Alejandro Gullé desmintió "absolutamente" la posibilidad de que el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, o algún otro referente político, desembarque en la coordinación del Ministerio Público Fiscal, un cargo estratégico que acaba de dejar vacante la flamante ministra de la Corte María Teresa Day.

"No está en los planes de él ni en los míos", aseguró Gullé, en referencia a D'Agostino, el funcionario que manejó la relación con el Poder Judicial durante el gobierno de Alfredo Cornejo y que sigue en el cargo actualmente.

Tras la aprobación del pliego en la Cámara de Senadores, le tomé juramento a la Dra. Teresa Day como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Agradecemos al Dr. Jorge Nanclares por demostrar en su extensa trayectoria, una actitud republicana y gran responsabilidad institucional. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) June 30, 2020

De hecho, el Procurador aseguró que no tiene a quien poner en lugar de Day y que ha optado por formar a "gente de adentro". Se trata de secretarios y profesionales que hoy no tienen cargos jerárquicos.

"Hoy por hoy no tengo reemplazo, lo que he hecho es poner a tres personas más donde estaba Teresa, que ya tenía cuatro personas. He dividido las áreas de incumbencia de Teresa en estas personas y vamos a ver si podemos ir generando experiencia para designar a alguien dentro de unos meses", explicó.

Mientras tanto, la secretaria de la Procuración pondrá la firma por ser la "subrogante" natural de Day en la Coordinación. "Así nos vamos a mover mientras podamos", agregó.

"No es un reemplazo fácil, Teresa acumuló experiencia y hoy es un bibliorato caminando. Ahora es difícil conseguir a alguien que tenga su expertise", lamentó el Procurador, quien ya no tiene más en su área a quien fuera mano derecha de los últimos dos procuradores, quienes han sido los jefes de los fiscales.

Para Gullé esto es un dolor de cabeza pues dice que Day tenía un conocimiento muy amplio del personal de las fiscalías y le solucionaba problemas en toda la provincia. Pero el Procurador no tiene una solución inmediata ni piensa en un funcionario para sucederla.

También descartó la posibilidad de "promover" a algún fiscal, ya que para ello el elegido debería renunciar al cargo de magistrado.

Pero lo cierto es que el rumor de que llegaría un funcionario del Poder Ejecutivo a cubrir la vacante levantó vuelo igual.

Sucede que Gullé se encontró el jueves con Cornejo (el gobernador que lo postuló para el cargo) y D'Agostino en un café, aparentemente en forma casual, y se sentó un rato con ellos.

La charla habría sido breve y (según algunos testimonios) habría tenido un temario muy ajeno a la vida interna del Poder Judicial.

"¡Hablamos pelotudeces!", aseguró uno de los participantes.