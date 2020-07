Espionaje ilegal: se produjo una catarata de pedidos de excarcelación

La ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, pidió la excarcelación en la causa por presunto espionaje ilegal, al igual que otros dos detenidos, luego de la decisión de apartar del caso al juez Federico Villena, tomada por la Cámara Federal de La Plata.

Esa decisión desató una catarata de pedidos de excarcelación de parte de los detenidos a los que ese magistrado había apresado en los últimos días.



Martinengo, que fue la última indagada en el caso antes del apartamiento del juez, negó anoche los cargos en su contra y dijo que "nunca" recibió informes de inteligencia, informaron fuentes judiciales.



También sostuvo que las reuniones que mantuvo con ex agentes de la AFI, ahora detenidos, fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política.

La causa del espionaje ilegal me parece un escándalo que merece una investigación seria. Por eso lamento el regreso de las detenciones por el supuesto "poder residual" de los acusados, antes criticadas y ahora ponderadas por los mismos periodistas, y viceversa. — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) June 30, 2020

Martinengo declaró desde las 22 de anoche hasta las 2 de esta madrugada y tiene pendiente de resolución un pedido de arresto domiciliario por ser paciente de riesgo ante la pandemia de coronavirus, pero agregó ahora un planteo de excarcelación.



Según la investigación, la ex funcionaria se reunió al menos doce veces entre 2018 y 2019 con exmiembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno.



Ante el juez, Martinengo aceptó declarar, dijo no tener vínculos con el ex presidente Mauricio Macri y que mantenía un trato formal de trabajo con su ex secretario privado, Darío Nieto, también investigado en el caso.



La indagatoria debía continuar en fecha a determinar pero ahora todo quedó suspendido ante la decisión de apartar a Villena y derivar la totalidad del caso a su par de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.



Otros dos detenidos, los ex agentes de la AFI Facundo Melo y Jorge Sáez, reclamaron también ser excarcelados por considerar "nula" la detención ordenada por Villena en el caso.



Al conocerse el fallo de la Cámara Federal de La Plata, la Policía Federal ya había concretado el traslado al juzgado de Lomas de Zamora de los tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha, Javier Bustos, Domnique Lasaigues y Alan Ruiz.



Todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas.



En lo formal el expediente que investiga las maniobras de espionaje ilegal a políticos, empresarios y periodistas desde la Agencia Federal de Inteligencia en el macrismo, seguía hasta ahora en el juzgado de Villena, quien según resolvió la Cámara, debería remitirlo a su par Auge.



Este último magistrado tendrá ahora que decidir sobre los planteos por las 22 detenciones ordenadas en el caso y determinar si concluye con las indagatorias para luego resolver situaciones procesales.

Inmediatamente después de conocida la noticia de la recusación de Villena, los imputados detenidos en los últimos días comenzaron a reclamar sus excarcelaciones al nuevo juez de la causa que, antes de decidir deberá correr vista a los fiscales.

.

Fuente: Télam