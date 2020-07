El ninguneo de Suarez a Palermo por los cuestionamientos a Day

El gobernador justificó el "juramento prematuro" de la jueza de la Corte y dijo que es "absurdo" decir que no tiene 10 años de ejercicio de la profesión. "No vamos a participar de la audiencia que convocó Palermo (Omar) porque no tiene sentido. No está en nuestra agenda", aseveró.