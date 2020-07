Insólito: un intendente denunció a su esposa por violar la cuarentena

View this post on Instagram

Contra molinos de Vientos: 20 de julio Du00eda del Amigo: Despuu00e9s de mu00e1s de 120 du00edas de cuarentena, comprendo que se hace difu00edcil cumplirla, mu00e1s cuando el clima u0026#34;se prestau0026#34;. Hemos de alguna manera reforzado los controles de ingreso de personas de otras localidades tratando que las juntadas y excesos se vean minimizados. Apelamos por lo tanto a las responsabilidades individuales ya que, como seres humanos que somos, tambiu00e9n necesitamos (por mu00e1s investidura que tengamos) del apoyo comunitario. Frente a esta posiciu00f3n, quiero pedir disculpas a la comunidad por las publicaciones que pueden interpretarse como burlonas, desafiantes e irresponsables del grupo de amigas; u0026#34;seu00f1oras mayoresu0026#34; que posan arriba de un techo, sin barbijos, dibujando sus hermosas sonrisas, dejando al descubierto el incumplimiento de Aislamiento Social, encabezadas por la mismu00edsima u0026#34;Primera Damau0026#34;. Ya puse en conocimiento al Comisario Marcelo Gu00f3mez, para que proceda en consecuencia y realice las notificaciones correspondientes. Seguiremos tratando de cuidarlos, rogando a Dios nos libre del virus. Seguiremos a pesar de las decepciones luchando contra Molinos de Vientos.