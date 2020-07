Guillermo Moreno: "No sé de dónde sale que el peronismo es estatista"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió a criticar duramente al Gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que hace falta un manejo económico "más peronista". Además, cuestionó a quienes asocian al peronismo con las estatizaciones: "No sé de dónde sale eso. Con Néstor Kirchner generamos las condiciones para que crezca el sector privado y recaudábamos más de los que gastábamos".

“En el movimiento peronista no hay ninguna duda de que está faltando conducción y proyecto colectivo”, indicó Moreno en diálogo con la periodista Viviana Canosa en Canal 9.

"Si vos improvisás, no podés tener metas. Ahora, el peronismo necesita planificación”, arremetió Moreno, haciendo referencia a las declaraciones del Presidente en las que aseguró que no cree “en los planes económicos”.

Luego Moreno cuestionó que se asocie al peronismo con los planes sociales y la intervención estatal. “¿Cómo fue nuestro Gobierno, el encabezado por Néstor? Cuando nosotros llegamos, del 100% de la economía, 50 pesos los hacía el Estado y 50 pesos el sector privado. ¿Qué hicimos? Generamos las condiciones para que crezca el sector privado. Cuando vos hacés eso y al año siguiente, en lugar de facturar 100, facturás 110, el sector privado creció 20 por ciento. Cuando vos ordenás el Estado y tenés superávit fiscal, significa que le das las señales al sector privado para que invierta. Eso es lo que hizo el peronismo”, destacó el ex funcionario kirchnerista.

“En nuestro gobierno, las tasas chinas las generó el sector privado. Yo no sé de dónde sale eso que el peronismo es estatista. De ninguna manera. Trabajamos desde marzo de 2002 hasta el año 2010 con superávit fiscal. ¿Así que cómo me van a decir que éramos estatistas? Recaudábamos más de lo que gastábamos”, sostuvo Moreno.

“En noviembre y diciembre ya va a empezar a dar la vuelta, pero el año que viene la Argentina va a crecer. Porque todo el año que se va cuando el pueblo por los desequilibrios macroeconómicos guarda sus ahorros comprando dólares, cuando se da vuelta la situación y gasta esos dólares, ya sea en algo de consumo o en inversión, la tasa de crecimiento se acelera”, vaticinó Moreno.

Luego el ex funcionario kirchnerista insistió con sus críticas hacia Alberto Fernández. “No es cierto que es pragmático, es un hombre de convicciones que no son las adecuadas para la Argentina, a menos que diga ‘miren muchachos, es cierto que mis criterios económicos venidos de la social democracia no son los que sirven, entonces que vengan los peronistas'”, explicó su postura Moreno.

Y completó: “A mí me resulta sorprendente que te digan que tengo meta, pero no tengo plan. ¿Y cómo vas a alcanzar la meta sin un plan? ¿Cómo voy a soportar que me digan que quieren ser la escuela austríaca de economía para la Argentina, si acá pasó Perón y Eva? No les voy a permitir que ahora me digan que están haciendo lo que hubiese hecho (Néstor) Kirchner. Yo quiero que a Alberto le vaya bien, pero hay un problema: no está haciendo las cosas bien”.

Por último, Moreno manifestó la importancia de arreglar con los bonistas. “Hay que arreglar. Cuando vos arreglás, resolvés el crédito del sector privado. Y el crecimiento del año que viene va a ser por el sector privado", cerró.