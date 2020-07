Rodríguez Larreta habló de la "grieta" en un tono conciliador

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó que los políticos tienen "una gran responsabilidad en terminar con la grieta" y consideró "bueno para el futuro" alcanzar "un diálogo razonable entre todos".



"Soy un ferviente creyente en el diálogo, es mi modo de vida, siempre he sido así, y ni hablar en esta situación de la pandemia. Pero no es que me pongo a dialogar ahora. Creo en el diálogo como parte del futuro de la Argentina", dijo el funcionario en una entrevista que el diario Perfil publica hoy.



En ese marco, apuntó: "Tenemos una gran responsabilidad en terminar con la grieta. Es bueno para el futuro que todos podamos tener un diálogo razonable; hay muchas cosas que señalé como diferencias con el Gobierno, pero no por eso no vamos a dialogar".



También, consideró algo "natural" que el presidente Alberto Fernández lo llamara "amigo" en una de las conferencias de prensa que ofrecieron en forma conjunta.



"Fue natural porque a todos los introducía así. Entiendo que en mi caso tiene una lectura política diferente, pero en el momento me pareció natural. Tengo una buena relación", expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad.



Además, aseguró que mantiene una "buena relación" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y argumentó: "Tenemos mucha interacción: todo el límite de la Ciudad, con tres millones de personas, es con el conurbano, de diez millones viviendo alrededor. Es obvio que tenemos que trabajarlo juntos".



El funcionario habló también de su relación con el expresidente Mauricio Macri y del resto de Juntos por el Cambio (JxC).



"Con Mauricio tengo diálogo asiduo, obviamente. Él siempre ha sido muy respetuoso con los que tenemos responsabilidad de gestión. Me siento apoyado por todo Juntos por el Cambio", aseguró.



Consultado sobre la nueva Mesa Ejecutiva del PRO, creada después de la difusión de un comunicado de JxC tras la muerte del empresario y ex secretario presidencial en el kirchnerismo Fabián Gutiérrez que dividió aguas en el seno de la alianza opositora, Larreta consideró que "todo avance en la organización del partido, además con la presencia de dirigentes muy representativos y de mucho peso es bueno, definitivamente".



En cuanto a la situación en la ciudad en materia sanitaria, en el marco de la pandemia de coronavirus y los nuevos permisos para ciertas actividades, que entran en vigencia mañana, Rodríguez Larreta explicó que la decisión fue adoptada porque "la tasa de contagios que se mide con el R está estabilizada hace 25 días".



"En segundo lugar, le tengo mucha expectativa a la estrategia de testeos, el plan Detectar. Y en tercer lugar confío en la gente, en los porteños. En términos generales el cuidado de la gente ha sido bueno: no ves gente sin tapaboca prácticamente, la gente en los comercios está distanciada", completó.