Presentó su renuncia el juez Canicoba Corral: "Se va por la puerta trasera"

En medio de acusaciones y de una incierta renovación de su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al Ministerio de Justicia. "Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional", indicó el juez, uno de los históricos de los tribunales de Comodoro Py.

El magistrado seguirá en su cargo hasta fin de mes, ya que su renuncia tiene fecha del 29 de julio. Una nota publicada en Infobae recuerda que esta semana Canicoba Corral había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior. Se trata del ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, acusados de de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes.

Será la última acción del juez Canicoba Corral antes de hacer efectiva su renuncia el procesamiento de Iguacel y Saravia Frias y otros implicados en la causa Peajes? — Gabriel Morini (@gabrielmorini) July 14, 2020

Hasta que se haga efectiva su renuncia, Canicoba Corral estará a cargo del juzgado federal 6 y también del juzgado 12 en el que es subrogante. En el juzgado federal 6 está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años.

Actualmente el magistrado está envuelto en causas por supuesta corrupción en el ejercicio del cargo y por enriquecimiento ilícito. Desde la oposición unieron su salida a estas acusaciones. "Se va por la puerta trasera", indicó la diputada nacional Paula Oliveto. "Después de años denunciando la CC-ARI en soledad los abusos y millones de Canicoba Corral, hoy renuncia y se va por la puerta trasera. Valió la pena", expresó en Twitter.

Después de años denunciando la CC-ARI en soledad los abusos y millones de Canicoba Corral, hoy renuncia y se va por la puerta trasera. Valió la pena. Mi reconocimiento a La Nación que nunca calló. Lo logramos. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) July 14, 2020

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, dijo tras conocer la noticia: "Ninguno de los jueces que fueron acusados pueden justificar el propio patrimonio". "La Justicia es uno de los poderes más corporativos y uno de los grandes desafíos de la democracia en Argentina", expresó, en diálogo con TN.