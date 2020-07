Ramón criticó a Juntos por el Cambio y pidió el impuesto a la fortuna

El diputado nacional de Protectora y titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, anunció que su bloque pedirá al Gobierno que avance con la agenda parlamentaria "aunque no tenga el aval de Juntos por el Cambio”. En las últimas horas el principal frente opositor se mostró permeable al diálogo pero sin la presencia de otros bloques y poniendo otras condiciones.



“Es necesario el diálogo entre quienes están gobernando y quienes estamos en la oposición. En la pugna que tienen en Juntos por el Cambio se están olvidando de todas las familias que están haciendo un esfuerzo en toda la Argentina”, aseveró Ramón y cuestionó a JxC por condicionar su presencia en el encuentro virtual que convocó Alberto Fernández.



En ese marco, sostuvo “hay un grupo de diputados con una interna muy fuerte. (Mario) Negri y (Cristian) Ritondo supuestamente quieren dialogar y hay otros que se hacen los duros y que no les importa el esfuerzo que está haciendo cada familia".

Por otro lado, el diputado mendocino dijo que "se necesita de determinadas leyes que se sancionen en el Congreso", entre las que mencionó el debate del impuesto a las grandes fortunas, en el que trabaja el bloque del Frente de Todos. "No entiendo por qué todavía el Presidente no resolvió el impuesto que se debiera estar cobrando a las grandes fortunas", manifestó en una entrevista con la radio El Destape.



Según Ramón, el proyecto no se discutió aún "porque los hombres que están en esa furiosa interna no dejan que eso pase”, y dijo que "los verdaderos opositores en la Argentina son (Héctor) Magnetto, Paolo Rocca y Marcelo Mindlin".



“Creemos que el Gobierno tiene que apoyar más a los nuevos excluidos y a los monotributistas”, subrayó el legislador.