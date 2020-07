Cornejo acusó a Alberto de estar "todo el día agrietando el país"

Alfredo Cornejo, titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, brindó una entrevista esta mañana donde volvió a posicionarse con fuerza como opositor al Gobierno nacional a partir de declaraciones contra el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con Radio Mitre, el ex gobernador de la provincia, volvió a pedirle "honestidad intelectual para terminar con la grieta y el odio".

"Un presidente tiene que ser un estadista que llame a la concordia, defender a su gobierno, sus acciones. Pero un presidente que plantea cosas como economía contra salud no es un estadista. No lo es si está todo el día agrietando el país", acusó el actual diputado nacional.

Asimismo, reconoció que está a favor de los acuerdos, de los consensos entre oficialismo y oposición, que cree en ellos, y que la Argentina los necesita para salir de sus problemas económicos y sociales, pero acusó al Gobierno de no ir por ese camino. "Lo necesitaba con Macri, lo necesitaba con Alberto antes de la pandemia y lo necesita infinitamente más con posterioridad a la pandemia y en particular a la cuarentena que ha llevado a cabo el gobierno", destacó.

Además, manifestó que "ese acuerdo debe construirse también culturalmente. Si se está todo el tiempo atacando, es difícil construir ese acuerdo y este gobierno, lamentablemente, por las declaraciones del presidente, no lo está haciendo".

Respecto a una de las últimas declaraciones de Alberto Fernández, Cornejo expresó que "el presidente equivocó las palabras" y dijo que "en vez de llamar a terminar con el odio, llamó a terminar con los odiadores. Ya identificó a un enemigo. Y para terminar con el odio hay que hacer otras cosas que en términos discursivos tienen que tener honestidad intelectual: necesito un acuerdo, necesito que estemos juntos aunque pensemos diferente. Tiene que ir generando ese clima. Pero la verdad, no sé de qué lado están los odiadores".

Por otro lado, criticó el manejo comunicacional del Gobierno nacional luego del crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Nadie acusó al gobierno y se contestó con una virulencia tremenda", cuando fue un crimen que sacudió por la vinculación con CFK.

También, declaró que el oficialismo "dice tantas cosas con una ambigüedad brutal que es decodificada por ambos lados de la grieta de manera distinta: 'Hay que reformular el capitalismo': esa es una frase de unidad, porque estamos todos convencidos de que tiene que en el marco de ese sistema, la economía tiene que funcionar mejor. El tema es que ambos lados de la grieta no interpretan lo mismo respecto a reformular el capitalismo. Un sector interpreta que mejorar el capitalismo es que hayan más empresas, que haya más y mejor empleo, incentivar el sector privado y el otro, que mejorar el capitalismo es quedarse con las empresas".

Finalmente, explicó que "con Macri, el presidente del bloque K de diputados nacional, Agustín Rossi, cada vez que Emilio Monzó le preguntaba '¿cómo están ustedes para tal proyecto de ley?, le contestaba: 'No, ni me pregunte, ustedes cuenten el quórum, nosotros bajamos y votamos en contra, ni me llamen'. Esto fue así los 4 años. Hubo bloqueo K en el plano institucional, hubo bloqueo K en la calle con movilizaciones violentas que hoy, paradójicamente, se congelaron".

Y cerró: "Cristina es clave en esta grieta".