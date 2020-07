Lucas Ilardo: "Mientras dure la pandemia no debe haber protestas en la calle"

El senador del Frente de Todos, Lucas Ilardo, en el programa "No tan millennials" de MDZ Radio al respecto del "banderazo del 9 de julio dijo que "el gobernador tendría que cambiar el sistema, en vez de DNI que sea por partido político, porque cuando el reclamo es de correligionarios del gobernador no se aplica la ley y cuando el reclamo es de personas que cobran un salario de 10.000 pesos y están reclamando por dignidad, ahí sí se aplica toda la ley".

"Yo siempre que la gente se manifiesta la escucho, me parece importante que la gente se manifieste, hago incapié que en este caso puede poner en riesgo la salud del otro, hay un choque de derechos y una legislación que respetar", dijo el senador.

No sabemos hasta cuando habrá pandemia pero el senador insiste que "mientras dure la pandemia no debe haber protesta y debe respetar los criterios sanitarios que estableció el gobernador. 300 mendocinos se arrogaron la posibilidad de no respetar al Gobernador, poniendo en riesgo que colapsen los hospitales. Está en juego la vida de nuestros familiares. No es una cuestión menor".

Es responsabilidad de todos cuidarnos y respetar las medidas que buscan preservar la salud. Está en juego la vida de lxs mendocinos, de nuestros familiares.



Y agregó: "Quienes quieran reclamar tendrán que encontrar otra forma. Se han manifestado en autos y con cacerolas desde los balcones, pero no voy a avalar nunca que que pongan en riesgo la salud de los demás".

El diputado nacional por el Frente Cambiemos, Omar De Marchi, publicó un tuit que no pasó desapercibido para Ilardo: "Ayer celebró que miles de Argentinos salieran a la calle cuando está prohibido y el Lagomaggiore está colapsado, la ministra de Salud analiza retroceder de fase; y la verdad que ver a De Marchi decir eso es realmente triste".

Resulta q miles y miles de argentinos salieron a las calles a defender la Libertad, pero la noticia es un incidente violento con un móvil de comunicadores de @CFKArgentina.

Rechazo cualquier hecho de violencia, pero pongamos en perspectiva las cosas por favor.

https://t.co/fMlNLVXR4E — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 10, 2020

Ilardo resaltó que la ciudadanía mendocina está realizando un gran esfuerzo, con un excelente comportamiento de la gran mayoría, llamó a actuar con prudencia y respetar las normas sanitarias para cuidar las flexibilizaciones y no tener que retroceder de fase.

