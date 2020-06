Comenzó la sesión de acuerdos para tratar el pliego de Teresa Day

A las 9 comenzó la sesión de acuerdos de la Cámara de Senadores en la que se tratará el pliego de María Teresa Day para convertirse en jueza de la Suprema Corte. Desde la oposición adelantaron que no irán a la sesión de acuerdos y no votarán el pliego para no legitimar la candidatura de Day, ya que entienden que la Justicia despejar dudas que existen en torno a si cumple o no los requisitos para ser jueza. Day trabaja desde hace 25 años en el Poder Judicial y es la Coordinadora del Ministerio Público, pero desde la oposición entiende que no ha ejercido 10 años como abogada.

Dadas las condiciones especiales por el aislamiento social preventivo que existe en la provincia, el Vicegobernador Mario Abed firmó una resolución en la cual se determina el protocolo especial para esta sesión de acuerdos. De esta manera la Resolución número 5 indica que en el capítulo III del Reglamento Interno de la Cámara establece las disposiciones especiales respecto de las sesiones de Acuerdo y votación secreta dispuesta por el artículo 83 de la Constitución de Mendoza.

De esta manera se resuelve que todos los senadores y senadoras deberán concurrir a sus respectivas oficinas en el Edificio legislativo el día de la votación, con el acompañamiento de una persona. Participarán de la sesión desde su oficina y una vez constituida la junta escrutadora se instrumentará de la siguiente manera el proceso de votación:

a) Se realizará por bloque, por orden alfabético y de acuerdo a lo que establece el artículo 40 del Reglamento Interno de la Cámara.

b) La Junta escrutadora irá convocando de a cinco (5) senadores en el orden establecido en el punto anterior, irán desde sus oficinas a los Pasos Perdidos, allí esperarán la disposición del Secretario actuante para el ingreso al recinto donde estará la urna.

En la espera se respetará el distanciamiento social y deberán hacerlo en el Salón de los Pasos Perdidos.

c) Después de votar volverán a sus oficinas para continuar con la sesión en línea.