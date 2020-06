Un sindicalista contradijo al ministro Trotta: "No hay fecha para el regreso a clases"

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que las clases podrían no regresar en agosto, ya que "no hay fecha concreta para retomar las clases". El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó en varias oportunidades que ese mes comenzará el regreso a las aulas en las zonas donde no haya circulación de coronavirus.

En declaraciones radiales, el sindicalista expresó que "no hay fecha concreta para retomar las clases". La vuelta se dará, según remarcó, "en función de la situación de cada una de las provincias. Si bajan los contagios y no hay peligro, se verá". Además pidió que las autoridades educativas sean "flexibles" con los certificados de egreso.

Sobre la fecha de regreso de las clases, ejemplificó que Jujuy "habían tomado la decisión de volver a clases y tuvieron que dar marcha atrás". En esa provincia se declaró nuevamente la fase 1 de la cuarentena, luego de que, como confirmó el gobernador Gerardo Morales, se detectó circulación comunitaria del coronavirus.

#AHORA Estamos en comunicación telefónica con @RobiBaradel, Secretario General del @SUTEBAProvincia:"Van a haber menos chicos en las aulas, hay muchas cuestiones a pensar antes de volver"

Nos escuchas por FM 89.5 #LaPlata o a través del https://t.co/eGfr7SZUJa pic.twitter.com/fp9v9bvyzz — Próspera Mañana (@MananaProspera) June 29, 2020

Sobre los protocolos para el regreso a las aulas, Baradel adelantó que se terminarán "esta semana". "Va a contener las recomendaciones que habrá que tener en cuenta", expresó. Los protocolos dependen de cada provincia. Se espera que esta semana se conozcan los que la DGE preparó para Mendoza.

Con la cuarentena pudimos reforzar el sistema de salud y salvar vidas. Ahora necesitamos restringir la circulación en algunas zonas del país para que no desborde la capacidad hospitalaria.#ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/QNMZx6BR8l — Nicolás Trotta (@trottanico) June 28, 2020

Sobre el trabajo que está realizando el ministerio de Educación, el gremialista destacó que "creó una comisión asesora de cara al regreso a clase donde se debatieron los parámetros a tener en cuenta y se elaboró un borrador que es bastante acertado y quedamos que se va a aprobar el protocolo".

Trotta adelantó en diferentes oportunidades que el regreso a las aulas se comenzará a dar en los lugares menos golpeados por el coronavirus "después de las vacaciones de invierno". Si bien no dio una fecha exacta, adelantó también que será en agosto.