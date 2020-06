Despiden hoy en Santa Fe al ex gobernador Hermes Binner

El ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner será velado hoy en Casilda luego de su fallecimiento registrado ayer por la tarde, a los 77 años, como consecuencia de una “neumonía aguda”.



Según voceros del Partido Socialista (PS), el ex mandatario provincial será velado hasta el mediodía y, por el distanciamiento social a raíz de la pandemia de coronavirus, sólo sus familiares más íntimos participarán de esa ceremonia, atento a que no pueden concurrir más de diez personas, explicaron las fuentes.



Binner había sido internado el domingo pasado en una clínica de la localidad de Casilda, y su deceso conmovió a los políticos argentinos que lo recordaron como un dirigente de una "ética intachable" y "liderazgo democrático".



Médico e histórico dirigente socialista fue dos veces intendente de la ciudad de Rosario, primer gobernador por ese partido en una provincia argentina y candidato presidencial en 2011.



Binner estaba internado desde fines de 2019 en el hogar para adultos Los Naranjos, también en Casilda, porque padecía Alzheimer.



El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, declaró ayer dos días de duelo provincial por el deceso de Binner.



Según el sanatorio Primordial, donde fue internado el domingo, Binner ingresó con un cuadro de “neumonía aguda” y murió en las últimas horas luego de que se agravara su estado de salud.



Binner había sido sometido a un hisopado para test de coronavirus que dio negativo, informó el mismo sanatorio, que en su parte de ayer había reportado que su estado de salud era "desfavorable" por un "neumotórax espontáneo primario".



Padre de cuatro hijos, tres de ellos médicos igual que él, Binner cumplió 77 años el 5 de junio y el PS, en el que militó desde joven, organizó un aplauso virtual para reconocer su tarea por la salud pública en medio de la pandemia.



El presidente Alberto Fernández recordó a través de Twitter al médico socialista como “un hombre de la política de una ética intachable” y envió condolencias a sus familiares.