Day afirmó que cumple los requisitos pero no se los reconocen por ser mujer

La candidata a jueza de la Corte habló en la audiencia pública en la que se discute su pliego. Despejó dudas sobre el ejercicio de la profesión de abogada y puso ejemplos en los que con la misma trayectoria no hubo reparos. "No quiero pensar que por ser mujer a mi no me los reconocen", subrayó.