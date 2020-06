Luz al final del pasillo: optimismo oficial respecto a Portezuelo

A pesar de que no se concretó la foto de unidad que estaba prevista para el viernes pasado entre peronistas y el oficialismo, la sensación que manejan en Casa de Gobierno respecto a Portezuelo del Viento es mucho más optimista que lo que se observaba hace una semana. En concreto, creen haber encontrado la llave para destrabar el candado que pretenden imponer al desarrollo de la represa el resto de las provincias que integran el Coirco. Por eso se preparan para llevar una propuesta superadora a la reunión del 26 de junio.

Existen varios datos que deben ser tenidos en cuenta. Esta semana se confirmó que han existido llamados entre los gobernadores para acercar posiciones. En ese plano, aparecieron algunas demandas que ya se conocían pero también otros pedidos que podrían ser la clave para acercar posiciones. Y a eso hay que sumar que el viernes Alberto Fernández volvió a hablar de Portezuelo y lo hizo en un plano menos combativo abriendo la puerta a un acuerdo entre provincias para que la obra se concrete.

"Lo que pido es que los gobernadores en esa obra, en caso de hacerse, no afecte a nadie. Esto se puede hacer. Lo que se puede hacer es una administración conjunta de las provincias afectadas y que nadie sienta que Mendoza hace la obra y se queda con el agua del Río Colorado", aseguró el Presidente en una entrevista en Radio Nacional.

Otro dato que no pasó desapercibido es que ya no habló de un financiamiento nacional para la obra, sino que lo hizo en términos de una deuda que se debe pagar. "Tenemos un compromiso con la provincia de Mendoza que queremos honrar como país, como país central, como Estado, como Gobierno. Pero queremos honrarlo garantizando que no lastime a nadie", sostuvo.

Y justamente en eso trabaja por estas horas el gabinete de Rodolfo Suarez. El viernes 26 de junio los gobernadores de las provincias del Coirco fueron citados a una reunión por el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el gobierno de Mendoza no irá con las manos vacías.

El objetivo es dejar claro la provincia no tendrá el manejo discrecional del agua de la cuenca y le ofrecerá al resto de los gobernadores que tengan un representante en Portezuelo para garantizar la ordenada administración del recurso hídrico. De esa manera pretenden ahuyentar los fantasmas de que Mendoza podría perjudicar a todas las provincias aguas abajo.

Justamente ese era uno de los reclamos que había expresado en MDZ Radio la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras. “Necesitamos rediseñar las capacidades de manejo del Coirco en relación con Portezuelo y toda la cuenca, dándole atribuciones sancionatorias que el Coirco no tiene”, sostuvo Carreras en diálogo con el programa Sonría lo estamos filmando.

Y esa sería la vía que en el gobierno piensan explorar para llegar a un acuerdo. El reclamo de un estudio integral de impacto ambiental de toda la cuenca que piden algunas provincias no es algo rápido de resolver y dilataría los tiempos de la obra. Sin embargo, darle certezas a los gobernadores sobre el manejo del agua es más sencillo.

Es en ese plano que Rodolfo Suarez propondrá la creación de un fondo de garantías que sirva para ejecutar sanciones a Mendoza si esta no cumpliese con sus compromisos con el Coirco. Incluso, voces del gobierno adelantan que atendiendo a los dichos de Alberto Fernández, se maneja la posibilidad de que todas las provincias del Coirco tengan un delegado para que se fiscalice que no haya un uso discrecional, parcial ni caprichoso del recurso hídrico.

Con esas contemplaciones y plantándose firmes en la defensa de los estudios ambientales existentes y aprobados, el Gobierno mendocino pretende enterrar de una vez por todas la eterna discusión para poder focalizarse en la apertura de sobres licitatorios. La misma está prevista para el 3 de julio y no hay intenciones de volver a prorrogarla.