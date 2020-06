Mendoza: seguirán congeladas las tarifas de micro, agua y energía eléctrica

Tras el decreto nacional que congeló tarifas de electricidad y gas natural por seis meses más, el Gobierno provincial informó que tampoco modificará los valores de los servicios que administra en forma parcial o total.

Sin embargo, la medida fue acompañada de una queja que no es nueva. "Deberían haber fondos nacionales para acompañar el congelamiento, porque en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) lo paga la Nación", expresó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

En enero pasado, mucho antes de la pandemia, Rodolfo Suarez anunció el congelamiento del precio del pasaje de colectivo y la tarifa del servicio eléctrico por seis meses. Hoy, el secretario de Servicios Públicos aseguró la continuidad de esta medida.

Respecto de la electricidad, Mema afirmó que "el gobernador ha decidido no aplicar el nuevo cuadro tarifario que surgió de la última audiencia pública por el VAD (Valor Agregado de Distribución) por el momento".

Aquella audiencia pública se realizó en febrero y establecía un incremento del 14 por ciento promedio para usuarios residenciales.

En consonancia con la Nación, el secretario de Servicios señaló que también se va a prorrogar la prohibición de los cortes de servicio.

En cuanto al transporte público, el boleto mínimo continuará en 18 pesos. Es el valor en el que se lo dejó en enero, a pesar de que, desde fines del año pasado, se decía que su precio debía aumentar a 25 pesos.

Hemos presentado un Proyecto de Ley que busca la implementación del Sistema Unificado de Boleto Electrónico – TARJETA SUBE en los departamentos del Este, San Roque, Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán, en Maipú, y el departamento de Lavalle (abro hilo). — Cristina Perez (@CristinaPerezok) June 19, 2020

Respecto del agua, este servicio sí tuvo subas importantes este año, pero se prorrogó el último tramo del aumento. "Debía aplicarse en mayo y pasó a setiembre", indicó Mema.

"Vamos a mantener la situación de no aplicar los nuevos cuadros tarifarios del transporte público, el agua y la energía eléctrica", afirmó el funcionario. Y aclaró: "Nosotros no aplicamos los aumentos, por lo tanto no hace falta congelar a través de un decreto".