Vuelven las restricciones: por qué Mendoza va a retroceder en el control de la circulación

Mendoza va a dar un paso atrás y se va a volver a restringir la circulación de personas. El problema a resolver es la "carga" de personas en la calle y los problemas para que se cumpla el autocontrol. Por eso es probable que las restricciones también avancen sobre las actividades que complican el rastreo epidemiológico y el control, en particular las reuniones con amigos.

Condicionar las salidas según la terminación del DNI es la única forma que hallan en el Gobierno para controlar la cantidad de personas autorizadas a circular sin volver atrás de manera drástica. Creen que en su momento fue un camino acertado. Varios intendentes sugirieron volver sobre esos pasos que habilitaría solamente a la mitad de la población por día. Cuando el presidente Alberto Fernández puso a Mendoza en etapa de "distanciamiento social" en vez de una cuarentena dura, el Gobernador decidió sacar las limitaciones. La respuesta fue ambigua y hubo excesos.

Pero los transgresores no dependen de una norma. La "fiesta inolvidable" que habría generado el brote de contagios en Maipú ocurrió antes de que se permitieran las reuniones entre amigos. Ese mitin, según la reconstrucción oficial, duró más de un día y más allá de la privacidad que pueda regir por ser encuentros privados, ahora buscan reconstruir todos los posibles nexos para saber cuánto pudo expandirse el virus. Hasta ahora de un solo caso, hay 9 más relacionados.

La dispersión de esos posibles contagios tiene es un caso testigo de lo que ocurre con el coronavirus y también lo que llena de dudas sobre el control epidemiológico. Por ahora creen que tienen abarcado el universo de personas relacionadas. Pero como ocurre con todas las investigaciones epidemiológicas, hay dudas sobre lo que realmente pasó por el temor de los involucrados a ser acusados del delito de violar la cuarentena u otros peores. "No entienden que se trata de una investigación médica y no judicial. Por eso muchos mienten o no dicen todo", explicó uno de los sanitaristas. Claro, la noticia sobre la denuncia penal en contra del hombre que registró el "caso 98" generó aún más barreras.

Casos como el de la bodega se van a repetir. Y en el Ejecutivo se preparan para una posibilidad cierta de que haya circulación comunitaria. Esa situación se va a declarar cuando sean imposibles de seguir los rastros epidemiológicos.

La decisión de volver algunos pasos atrás está tomada y solo falta saber cuándo se comunica y desde cuándo se ejecuta. Hay intendentes que proponen esperar al próximo fin de semana, pero no descartan que el anuncio se haga, incluso, mañana. Pero el Gobierno no quiere que haya una decisión intempestiva y brutal. Es decir, retroceder todo a foja cero y volver a la reclusión total. Los efectos sobre la economía de las personas, las empresas y el Estado serían brutales, creen, justo cuando comenzaron a notar algunos síntomas de movimiento.