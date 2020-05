Anses advierte sobre estafas masivas en relación al bono de los 10.000 pesos

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó, mediante un mensaje oficial enviado a los medios de comunicación, de la existencia de una especie de "cuento del tío" para estafar a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia.

Atentos a la cantidad de denuncias recibidas, desde el organismo explicaron que el modus operandi característico de los timadores profesionales es el siguiente: munidos de los datos o planillas con nombres de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por integrantes del staff de Anses, y piden datos bancarios diversos, como números de cuenta, número del CBU, de tarjetas de débito o claves de cajero o virtuales.

Otra variante de este hecho ilícito se perfecciona cuando el delincuente se hace pasar como gestor profesional o alguien con experiencia en la realización de trámites, para justamente realizar los pasos para cobrar el beneficio con mayor rapidez en nombre del titular.

Frente a esta situación, Anses aclara que desde el organismo no se realiza ningún llamado telefónico y no se piden datos personales o bancarios desde ningún medio: e-mail, redes sociales o mensaje de texto. También especifica que todos los trámites se realizan gratuitamente, y que no se necesita de ningún intermediario o ayudante.

Finalmente la recomendación expresa es que, ante cualquier persona que se identifique como funcionario o empleado de Anses, no se le facilite ningún tipo de información personal.