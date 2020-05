Dos diputados mendocinos se sometieron a testeos por coronavirus

Mendoza se flexibiliza y ahora permitirán hasta las reuniones familiares porque hay pocos casos de coronavirus. En Buenos Aires la situación es muy diferente. Hubo récord de contagios y los especialistas advierten que más de 400 casos es una nota de alarma importante.

En este contexto, hay personas de Mendoza que viajan a Buenos Aires unos días, mantienen varias reuniones y vuelven sin hacer una cuarentena de dos semanas a pesar de que es una recomendación de los epidemiólogos: los políticos.

El artículo 6 del DNU 297/2020, donde se enumeran los exceptuados a cumplir el aislamiento social obligatorio, establece que las "autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales".

Si bien el decreto los exime de realizar una cuarentena, la duda es si pueden ser agentes transmisores del virus. La polémica surgió cuando la senadora Anabel Fernández Sagasti posteó fotos en Buenos Aires y desde Mendoza le sugerían que a su regreso haga cuarentena.

En el caso de los legisladores nacionales hay diferencias. Algunos viajaron a la Ciudad de Buenos Aires, pero aún no regresan. Otros, se sometieron a protocolos y hasta fueron testeados. Anabel Fernández Sagasti permanece en Buenos Aires y no se sabe cual será la fecha de su retorno. Los diputados de Juntos por el Cambio Omar De Marchi y Alfredo Cornejo viajaron a Buenos Aires y dudaron si hacer o no una cuarentena al retornar. Ambos legisladores se realizaron los test que dieron negativos de Covid-19.