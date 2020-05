Múltiples multas a funcionarios del Casino por falta de control

El Tribunal de Cuentas emplazó a siete trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos para que paguen multas que van desde los 15 mil pesos hasta los 38 mil pesos por falta de control e irregularidades detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2018. Entre otras cosas, el órgano de control detectó "deficiencias en el control interno" en el plan de acciones comerciales, diferencias entre los premios pagados y los rendidos por las agencias de quiniela y falta de facturación de transacciones.

Específicamente, los revisores de cuentas detectaron que los responsables no acompañaron la documentación de respaldo de las adquisiciones efectuadas a la empresa SIELCON SRL y lo consideran un procedimiento administrativo irregular. “Los responsables no justifican la falta de facturación por parte de la empresa SIELCON SRL. Consideran que no existió venta, cuando claramente del Convenio surge la adquisición por parte del IPJYC de bienes de SIELCON (licencia de software y otros) a cambio de dinero entregado como precio. El acuerdo entre las partes perfecciona la operación, independientemente que el software estuviera ya instalado en las máquinas del IPJYC. No se dio cumplimiento a las exigencias fiscales respecto a la documentación de la operación (factura). La transacción que debió ser documentada mediante la emisión de facturas", destaca el fallo 17350.

Pero además, hace referencia concretamente a graves deficiencias de control en lo que respecta al pago de los premios de quiniela. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas esgrime que hallaron diferencias entre los premios pagados según cuenta corriente y los comprobantes rendidos por los agencieros.

"Las debilidades de control interno sobre el sistema contratado a la empresa IVISA, y sobre las rendiciones de premios pagados por las agencias oficiales de juego, afectan la veracidad e integridad de la información y documentación de respaldo de pagos de premios. Todo lo expuesto demuestra graves deficiencias de control, porque no hay acciones tendientes a validar el sistema IVISA", sostiene el fallo.

Por ese motivo, entiende que corresponde multar a los responsables por un procedimiento administrativo irregular, entendiendo que "existieron debilidades de control interno por parte del Instituto en el Ejercicio 2018, tanto sobre la recepción de las rendiciones de los agencieros y custodia de la documentación respaldatoria, como sobre la validación del funcionamiento y controles del sistema que administra un tercero".

Por último, también se detectaron procedimientos administrativos irregulares en los planes de acciones comerciales, por lo que el Tribunal "en concordancia con sus órganos asesores" resuelve aplicar multa a los responsables.

Los responsables que deberán pagar las multas son el gerente de Juegos, Loterías y Afines Juan Jorge Quiroga ($30.000), el contador General Ulises Yair Moyano ($38.000), el tesorero Paulo Albano ($15.000), el jefe de Área Comercial Alejandro Donadell ($30.000), el gerente de Loterías Alejandro Bardín ($30.000), el jefe del Casino Central Roxana Estela Fiaschi ($15.000) y el jefe de la Unidad Técnica Mercado y Juegos Ricardo Rodríguez Figueroa ($20.000).