Fuerte insulto de un intendente a Feinmann en vivo

La tensión se notó desde el primer momento. La entrevista que el periodista Eduardo Feinmann le realizó al intendente de Pehuajó Pablo Zurro prometía polémica, y cumplió con creces.

La pregunta que detonó todo tuvo que ver con una controversia que comenzó hace dos semanas: la llegada a la Argentina de un contingente de médicos cubanos. "¿Por qué no pide por algunos de los más de 1.000 médicos argentinos varados en el exterior?, en vez de estar a favor de los médicos cubanos, que son esclavos modernos. A menos que le guste la esclavitud, claro", lanzó Feinmann, y despertó la furia del político.

"Usted defendió mucho a (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri. Defendió los intereses de los gorilas y el hambre del pueblo argentino", retrucó el intendente K, y acusó al periodista de "gorila". Lejos de quedarse calmado, Feinmann perdió los estribos, y cargó con todo: "No te voy a permitir que me llames gorila. A vos no te gustaría que te diga 'zurdito de mierda'".

La conversación degeneró rápidamente en un intercambio de chicanas. Zurro aseguró que su "líder" era Cristina Fernández de Kirchner, a lo que el conductor le respondió que "tu líder es la jefa de la banda", en relación a las acusaciones que consideran que la ex presidenta lideró una asociación ilícita.

En ese momento se produjo la explosión del político, quien dijo "andate a la c... de tu hermana" y cortó la comunicación.

"Cuando digo que es la jefa de la banda, es porque en cada una de las causas que todavía están en pie, Cristina está sindicada por jueces argentinos como jefa de una asociación ilícita", remarcó Feinmann.