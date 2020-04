Martín Guzmán dijo que el rechazo a la oferta "era esperable"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que “eran esperables” las expresiones de rechazo de grupos de acreedores a la oferta argentina para renegociar la deuda emitida bajo legislación extranjera. .



Guzmán enmarcó estas críticas en “un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que la Argentina ofrezca más, pero ofrecer más no se puede porque no es sostenible y eso es algo que no vamos a hacer”.

Además, y poniendo en contexto la situación del país, reiteró hoy que la Argentina “ya está en una situación de virtual default” y sostuvo que “buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años”.

Noticia en desarrollo.