Macri le pidió a la gente que apoye las medidas del Gobierno

Mauricio Macri y las principales figuras del PRO pidieron "seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar" la propagación del coronavirus en el país, a través de una videoconferencia que mantuvieron anoche para analizar la evolución de la situación nacional frente a la pandemia.



En ese marco, el ex mandatario dialogó con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.



En la videoconferencia, los dirigentes opositores se mostraron de acuerdo en tres ideas principales, según un comunicado partidario difundido hoy.



La primera es "seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar la propagación del virus", en tanto que remarcaron que "lo más importante en esta fase de la crisis es cuidar la salud de los argentinos y reforzar nuestro sistema de salud".



El segundo punto de la reunión virtual de la cúpula del PRO advirtió sobre "la importancia de hacer cumplir la cuarentena obligatoria con el mayor rigor posible".



"Cuanto más estrictos seamos con la cuarentena, más rápido vamos a poder salir de ella y con el menor daño al bienestar de todos los argentinos", analizaron los dirigentes del PRO.



En el tercer punto, los dirigentes opositores encabezados por Macri plantearon la preocupación por los "posibles efectos económicos y sociales de la expansión del virus y las medidas para combatirlo".



En esa línea, se mostraron dispuestos "a apoyar cualquier medida que ayude a mitigar los efectos de la cuarentena en la vida de los argentinos y en la estabilidad del aparato productivo".



Vidal, por su parte, dijo en un video que circuló por Whatsapp que "si cada uno pone su parte, vamos a estar menos solos y vamos a salir adelante".



"Poner nuestra parte es acompañar y apoyar las decisiones del presidente (Alberto Fernández), de los gobernadores, y de cada intendente", expresó.



Y afirmó: "Cada uno de ellos toma las mejores decisiones que cree posibles para enfrentar algo que todavía no conocemos".