Tras la polémica, afirman que no habrá más subsidios para diputados

En medio de la pandemia se conoció que la Cámara de Diputados le otorgó un subsidio de $100 mil pesos a cada diputado nacional para que lo destine a la prevención contra el coronavirus. Rápidamente, se encendió la polémica respecto a este tipo de prácticas y la discrecionalidad que representa, por lo que los propios diputados tuvieron que salir a dar explicaciones. Incluso, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, confirmó que era algo que se hace desde hace años pero que esta fue la última vez que se entrega dinero a los legisladores. Lo llamativo, es que tanto Massa como otros diputados deslizan sin pudor que en el pasado ese subsidio se usó para fines políticos.

"Lo que hicimos fue sacarle a los diputados algo que antes usaban para la política. Y estamos trabajando para adelante quitar los subsidios por resolución", manifestó Massa en un canal de televisión nacional y sostuvo que desde hace años se entregan todos los años este tipo de montos. "Los diputados tienen en el presupuesto un subsidio que lo pueden usar para cualquier institución. este año se decidió que solo se podía usar para instituciones de salud. Ya no más para cualquier cosa", aclaró y ratificó el compromiso de eliminarlos en el futuro.

"Lo que no se puede sacar porque está, que vaya a salud. Para adelante se elimina", confirmó al ser entrevistado por el periodista Luis Novaresio. Pero más allá de lo que pase a futuro, llama la atención que se reconozca lo que ha ocurrido en el pasado.

"Este año el presidente de la cámara dispuso que cada diputado tenga 100 mil pesos a disposición para destinar a instituciones con el fin de evitar que se propague el coronavirus. En el caso del bloque mío de Unidad Federal para el Desarrollo determinamos darle un fin transparente y no para hacer política", manifestó el diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón. De ese modo, reconoció que algunos colegas en el pasado usaron ese subsidio con fines partidarios o personales.

"Puede pasar que se use mal. Dejo un manto de dudas porque son controles laxos. En mi caso está claro en qué se usó", remarcó Ramón en diálogo con MDZ Radio. "Yo hice dos donaciones. Una al club de fútbol de vialidad en Malargüe y otra al club La Olla del barrio La Favorita. Se informa en la Cámara, la institución recibe el cheque y luego se presenta el recibo. Yo fui a chequear en qué se usó porque es mi responsabilidad, pero lo que hagan otros no lo sé", manifestó José Luis Ramón en "Sonría, lo estamos filmando".

En cuanto al último subsidio de 100 mil pesos que se anunció ayer, afirmó que habló con el gobernador Rodolfo Suarez para que le informe adónde sería necesario enviar el dinero. "Yo me puse en contacto con Suarez y me sugirió que hable con la ministra de Salud. Me dijeron que lo mejor es asignar ese dinero al Hospital Central", remarcó.

Además, criticó al resto de los diputados nacionales de los principales frentes por haber determinado otorgar el dinero del subsidio en forma conjunta a dos instituciones con sede en Buenos Aires. "El frente de Todos le dona todo a una institución en Capital Federal y Juntos por el Cambio al Hospital Malbrán. Se pelean para a ver quién es más ético que el otro, pero los diputados de las provincias dejan el dinero en Buenos Aires", cuestionó.

El Interbloque @juntoscambioar en Diputados solicita a la Presidencia de la HCDN que los 11.600.000 millones de pesos correspondientes al Interbloque en subsidios para combatir el #coronavirus vayan directo al Instituto Malbrán y ayuden a descentralizar testeos en el interior pic.twitter.com/Xnjg7VLX3P — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 18, 2020

"Yo les sugiero a los legisladores por Mendoza que sigan mi mismo camino y ese dinero vaya al Hospital Central", concluyó.