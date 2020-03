Legisladores del FIT presentan proyectos con "medidas urgentes"

Legisladores del Frente de Izquierda presentaron proyectos para que se dispongan "medidas urgentes" por coronavirus, entre las que mencionaron un "presupuesto de emergencia, suspensión de clases, reparto de alcohol en gel y licencias obligatorias", y además advirtieron que "hay que poner todos los recursos disponibles para impedir que haya personas que se mueran por causas evitables".



La diputada nacional del Partido Obrero, Romina Del Plá, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que disponga un "presupuesto de emergencia, suspensión de clases, reparto de alcohol en gel, licencias obligatorias y comités electos de trabajadores para control y planificación de su cumplimiento", entre otras medidas "urgentes" por la pandemia de coronavirus.



La legisladora sostuvo que la iniciativa "apunta a garantizar las medidas adoptadas por el ministerio de Salud de la Nación para la prevención no sólo del Coronavirus, sino también del Sarampión y el Dengue".



En ese sentido, expresó que "para garantizar estas medidas, es necesario que el Estado disponga de los recursos presupuestarios necesarios de manera urgente" y dijo que "los trabajadores de la salud denuncian faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del contagio en escuelas".



El proyecto, sostuvo la legisladora, busca la implementación de "medidas urgentes ante el coronavirus".



Por su parte, el diputado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Nicolás del Caño, anunció la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados "con una serie de medidas que creemos fundamentales mientras dure la emergencia".



"Planteamos que todos los sanatorios, clínicas y todo el sistema privado tienen que integrarse a un sistema único, dirigido por el Estado, al servicio de un plan nacional de prevención y tratamiento del coronavirus mientras dure la emergencia", expresó Del Caño.



El diputado afirmó que "las ganancias y el lucro del puñado de grupos empresariales que manejan la salud privada, no pueden estar por encima de la vida de las personas" y manifestó que "lo mismo con los laboratorios".



"No puede ser que haya desaparecido hasta el alcohol en gel, o si se consigue cueste carísimo, cuando debería llegar gratuitamente a toda la población", advirtió el diputado y sostuvo que "toda la producción de medicamentos y de elementos de prevención y paliativos tiene que pasar a manos del Estado y ser gestionada por los técnicos y trabajadores de cada lugar".