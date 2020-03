Implacables: las ironías y chicanas durante el discurso de Alberto Fernández

El discurso de Alberto Fernández abundó en referencias mordaces para con el gobierno de Mauricio Macri, pero los opositores no se quedaron atrás, y contraatacaron con algunas ironías publicadas en sus redes sociales.

El entorno del gobierno kirchnerista fue uno de los blancos favoritos de quienes cargaron contra Alberto, pero también la falta de acción de su gobierno y alguna frase del pasado sobre la corrupción.

Uno de los más duros fue el lujanino Omar de Marchi, quien recordó una frase del presidente durante uno de los debates presidenciales sobre la corrupción en los gobierno kirchneristas.

Estoy esperando la parte del discurso de @alferdez donde seguro dirá que va a investigar la corrupción kirchnerista a fondo... Seguro que en un par de minutos lo expresa... esta esperando que @CFKArgentina se levante para ir la baño. pic.twitter.com/AkLeEVOghQ — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 1, 2020

"Epaaa... me estaría equivocando con @alferdez lejos de investigar la corrupción, acaba de hablar de las detenciones ilegales... Se refiere a Boudou? De Vido? José López? Pata Medina? Lázaro Baez? No fue muy explícito", siguió el exintendente de Luján de Cuyo.

Jimena Latorre también sacó a relucir el sarcasmo con un tuit que hizo referencia a la presencia de Marcelo Tinelli en el Congreso.

Presente en la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. pic.twitter.com/RXm3zDyq2o — Jimena Latorre (@JimehLatorre) March 1, 2020

La sanrafaelina también se quejó de que al discurso le faltaron "definiciones". "Esperábamos definiciones, que no llegaron. Quizá la mayor definición sea que no hay definiciones, o no pasaran por este Congreso", lanzó.

El diputado Luis Petri no se quedó atrás, y realizó una especie de chequeo de las frases del presidente. Puso especial atención en Seguridad, y se quejó de las "mentiras" cuando habló de la lucha contra el narcotráfico.

El Presidente aseguró en su discurso que la la lucha contra el narcotráfico durante la gestión anterior ha sido mala, con escasos resultados en incautaciones. Le pido a @alferdez que como dijo en el inicio de su discurso No Mienta! pic.twitter.com/KQQZ9czJyH — Luis Petri (@luispetri) March 1, 2020

El legislador además apuntó contra la presencia de Daniel Scioli nuevamente en el Congreso, con una ironía bilingüe.