La inseguridad vial pide más reacción política

Tuvo que ocurrir una nueva tragedia vial para que se reactivara el necesario debate, no sólo por los indiscutiblemente peligrosos micros de doble piso sino también por el estado paupérrimo de las rutas argentinas y la falta de profesionalismo de muchos choferes. El ministro de Transporte, Mario Meoni, no pudo esquivar el tema y reconoció que la seguridad de los pasajeros tiene que estar por encima de los intereses de las empresas. Las estadísticas -léase los muertos y heridos- son elocuentes: no se puede postergar esa decisión que marque un antes y un después. En definitiva, hacer política en serio.