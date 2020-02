Nieri: "Va a haber destrucción de empleo en la provincia"

Tras una maratónica sesión, el Presupuesto 2020 se aprobó sin el pedido de endeudamiento que había solicitado el gobernador Rodolfo Suarez. Para el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, la actitud de la oposición es "grave, preocupante y triste". La decisión de desempleo la está tomando la oposición. La está tomando el kirchnerismo al no darle las herramientas a Rodolfo Suarez para aplicar su plan y lo que se propuso en la campaña", subrayó.

En concreto, Nieri aseguró que no poder acceder a 220 millones de dólares para obra pública "va a repercutir directamente sobre el empleo". "Va a haber destrucción de empleo en la provincia", sentenció molesto por la actitud adoptada por el peronismo.

"Veo mucha irresponsabilidad en el rol de la oposición. Los palos en la rueda no se los ponen a Suarez, se los ponen a la provincia porque haremos menos obras", lamentó el funcionario.

"Habrá que hacer ajustes. No tendremos programa vitivinícola. El plan de lobesia será más chico. No tendremos algunas obras. Nos pondremos a trabajar para lograr que estos palos en la rueda no logren su objetivo de dificultar el accionar de la gestión", adhirió Nieri.

Pero además el ministro marcó las incoherencias que existen en la postura del PJ a nivel local si se compara con lo que ocurre a nivel nacional. "El presidente celebra la firma de un convenio por 6 mil millones de dólares con el BID y acá niegan crédito. No se entiende", sostuvo.

"Llama la atención las inconsistencias del kirchnerismo local. Que se esté hablando de trabajar en la deuda a nivel nacional pero que acá se procure poner trabas", dijo y recordó que "como oposición a nivel nacional se aprobó la ley de reestructuración de forma casi unánime". "Eso es una oposición responsable", remarcó.