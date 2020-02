Baja de la inflación: el titular del Indec pide ser "cautos" con los datos de enero

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna pidió ser cautelosos ante la baja en el nivel de inflación, que pasó de 3,7% en diciembre a 2,3% en enero, a la vez que destacó el trabajo del personal técnico del organismo a la hora de relevar los precios. "Todavía es muy pronto para hablar de tendencia a la baja de la inflación", advirtió.



"Si bien el resultado de enero es positivo en comparación a diciembre, todavía hay mucho trabajo para hacer para bajar la tasa de inflación. Hay que ser muy cauto con la lectura de este dato", dijo Lavagna.



El funcionario recordó que "veníamos de niveles muy alto de inflación, como el 3,7% de diciembre y bajamos un poco en enero".



La cifra de 2,3% de enero resultó el menor índice de inflación desde julio del año pasado, cuando se registró un 2,2% y estuvo muy por debajo del 3,5% que estimaron las consultoras privadas incluidas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central.



Lavagna consideró que "en momentos donde existe alta volatilidad de precios y a la vez acuerdos, no es tan difícil que haya una diferencia" entre las mediciones, y recordó que "algo similar ocurrió en octubre" del año pasado.

"El equipo de trabajo del Indec es muy sólido, viene de la gestión anterior. Lo que está bien, no se cambia, por eso lo mantuve", destacó el funcionario.

También recordó que el Indec mide todo el día durante todos los días los precios, frente a empresas privadas que no pueden tener la misma estructura.



En cuanto a la baja en la tasa de inflación, Lavagna destacó que hubo "factores que venían desde antes", y explicó que en enero no se registraron como "el costo de la medicina prepaga, que en los últimos seis meses venía aumentando a una tasa del 6% por mes, y en enero dio 'cero'. Algo similar ocurrió con telefonía e internet, que venían con subas del 5% mensual, y también con los combustibles".



Recordó que en el caso de los medicamentos, el 16 de diciembre se firmó un acuerdo para retrotraer los precios "y todo eso impactó en enero".



Además, remarcó que en diciembre se pagó un bono a encargados de edificios, que en enero "como no estuvo, hay una baja de precio" en las expensas, y añadió que "lo mismo pasa con trabajadores de casas particulares".