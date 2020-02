De Vido chicaneó a Alberto por los oficialistas que hablan de presos políticos

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a cruzar al presidente Alberto Fernández por la polémica de los denominados presos políticos (o políticos presos). Vía Twitter, el exfuncionario de los distintos gobiernos kirchneristas señaló como responsable del tema a Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la actual gestión, por haberlo "vuelto a instalar".

En sus tuits, De Vido planteó que muchos de los dirigentes que pertenecen actualmente al oficialismo se pronunciaron en contra de que haya "presos políticos" en Argentina, pero este mismo lunes el propio Presidente dijo que "le molesta que le digan que tiene presos políticos, porque no los tiene".

Lamento molestar al Presidente @alferdez con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su Jefe de Gabinete @SantiCafiero, creo que está nombrado por decreto. — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 10, 2020

El jefe de Estado dijo que, en parte, se trata de una "discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa; a mí me molesta porque no los tengo", declaró.

Sin embargo, De Vido contraatacó asegurando que Jorge Ferraresi, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Eduardo "Wado" de Pedro, Eliazabeth Gómez Alcorta, Áxel Kicillof y Teresa García aseguraron que hay presos políticos. ¿También le molestaron? preguntó, y continuó: "De ser así debiera analizar sus relaciones políticas con el oficialismo ¿o no son oficialistas?".