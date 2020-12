Grabois liquidó a Alberto Fernández: "Sacar el IFE es ver la realidad con el Excel"

Tras mantenerse en silencio por más de un mes desde su aparición en el conflicto de la familia Etchevehere en Entre Ríos, Juan Grabois se despachó con una batería de críticas al Gobierno y al presidente Alberto Fernández relacionadas con la la suspensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el aumento de la pobreza y la indigencia.

Los duros conceptos de Grabois fueron vertidos en un programa de televisión porque según él ya los hizo "puertas adentro" y no obtuvo respuestas. "La única verdad es la realidad, acá aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, los jubilados no están mejor están peor y eso es responsabilidad del Gobierno Nacional", aseguró el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

"Sacar el IFE es ver la realidad con el Excel y mirando más a la señora del Fondo Monetario Internacional que a la señora del barrio, eso es invertir la escala de prioridades”, manifestó Grabois quien incluso comparó con cómo abordó este tema Jair Bolsonaro, "quien puso 120 dólares por mes a 60 millones de brasileros”.

Para Grabois la dirigencia política no tiene "conciencia de la realidad, de lo que está sufriendo la gente" y dijo "que el Estado es un botín, hay peleas de bandas por el botín, eso hay que ordenarlo y lo tiene que hacer la conducción del Ejecutivo", en claras críticas al presidente Alberto Fernández.

"Un dirigente social que no denuncia esos números y que no denuncia que hubo un aumento de la pobreza que se podía haber evitado y que hay que evitar que se mantenga en estos niveles -44% es una aberración-, 4 millones de personas que no tienen para comer -10% de indigentes-, si no se denuncia esto para qué están las organizaciones sociales", disparó Grabois en diálogo con C5N.

“Le pido al Presidente que se ponga a hacer números de estos índices de pobreza y de indigencia, de los jubilados, cómo va a abordar para que tenga una resolución digna para el año que viene”, reclamó Grabois.

Acto seguido le habló directamente a Fernández: "Se equivocó compañero Presidente en sacar el IFE, se equivocó más en haberlo sacado sin tener una política alternativa y se equivoca triplemente si intenta darle un maquillaje de marketing a una política muy restrictiva en términos de distribución del ingreso para los sectores populares".

Finalmente Grabois conminó a la reacción del Gobierno antes que sea tarde y la oposición capitalice los errores. "El momento para tomar conciencia es ahora, no dentro de cuatro meses. Si el macrismo se fortalece sobre la base de los errores del gobierno popular la vamos a pasar muy mal. Para que los que están en frente no vuelvan ese número del 44% (de pobreza) tiene que bajar”, advirtió.