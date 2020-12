El tuit de una periodista feminista que generó polémica

La periodista política Noelia Barral Grigera se vio involucrada en una curiosa polémica este miércoles cuando publicó un tuit celebrando la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

"2020 mejor año de la historia", escribió Barral en su cuenta de Twitter, celebrando la sanción de la nueva ley por la que viene militando hace tiempo.

El periodista Osvaldo Bazán no tardó en cruzarla y cuestionó su tuit. "42 mil muertos y contando; 50% de pobres; 90.000 comercios cerrados; 1.000.000 de chicos dejan para siempre el sistema educativo. Un año entero sin clases presenciales. Millones de desocupados. Provincias feudales aisladas. Decenas de muertos por represión policial", escribió Bazán citando el tuit de la periodista de Radio con Vos.

"Y pensar que algunos de mis amigos te quieren. O te querían. Tengo las menciones llenas de gente deseándome ser violada y desmembrada y ahora veo que son tus seguidores. Y ni das la cara,... pero no sorprende lo pusilánime en una persona que alimenta tanto odio", se quejó Barral tras recibir cientos de insultos por su tuit.

"Yo tengo el tl lleno de gente que quiere matarme y que me pise un Scania. Hiciste una opinión pública. Opiné sobre ella. Es todo. No sé donde ves alimentar odio. No entiende cómo puede ser un gran año con tamaños datos", se justificó Bazán.

Según explicó la periodista, su tuit era una ironía y no debió ser tomado de manera literal. "A este gnomo se le rompió el detector de ironías y ahora tengo las menciones de gente deseándome ser violada y desmembrada. Qué cansancio", se lamentó unos minutos después citando la respuesta de Bazán.

Que les pasa? Les duele la verdad? Porque lo agreden a @osvaldobazan. Sería más coherente decirle a Noe que está fuera de la realidad no? https://t.co/tEYZAkF4Vr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 31, 2020

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también se sumó a la polémica para defender a Bazán. "¿Qué les pasa? ¿Les duele la verdad? ¿Por qué lo agreden a Osvaldo Bazán? Sería más coherente decirle a Noe que está fuera de la realidad, ¿no?", ironizó la ex ministra de Seguridad.