Alfredo Cornejo fulminó a Máximo Kirchner por la nueva fórmula jubilatoria

El presidente de la UCR y exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo cruzó a Máximo Kirchner por su eufórico discurso en defensa de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados.

"Que fácil es para Máximo Kirchner decir que defiende a los jubilados cuando la jubilada que tiene más cerca cobra dos haberes de privilegio sin pagar ganancias y sin ponerse colorada", fue el duro mensaje que Cornejo publicó en su cuenta de Twitter.

La chicana se basó en que el juez federal de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, hizo lugar a un pedido de Cristina Kirchner y autorizó que cobre su pensión como exmandataria más la de su marido, Néstor Kirchner, sin pagar el impuesto a las ganancias y cobrando los intereses retroactivos.

Que fácil es para Máximo Kirchner decir que defiende a los jubilados cuando la jubilada que tiene más cerca cobra dos haberes de privilegio sin pagar ganancias y sin ponerse colorada — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 30, 2020

Si el fallo del juez queda firme, la vicepresidenta cobraría unos 100 millones de pesos de intereses y dos millones de pesos mensuales, según tuiteó el exsecretario de Seguridad Social Alejandro Chiti.

En medio de una sesión caliente, Máximo defendió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y sostuvo que "lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri".

Máximo también recordó que su madre, Cristina Kirchner, "tuvo que vetar el 82% móvil a jubilados y jubiladas" e ironizó: "¿Por qué no lo hicieron durante los 4 años que fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Tuvieron 4 años para aprobar aquella ley vetada por Cristina".

Creo que todas las crisis se resuelven con un acuerdo entre oficialismo y oposición. Pero no quieren hablar con la verdad y así es muy difícil lograr los consensos que nuestro país necesita. #RoboAJubilados #ConLosJubiladosNo pic.twitter.com/zCOoHbavfF — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 29, 2020

El martes a la noche, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que contempla un ajuste en las jubilaciones y las prestaciones asociadas, ya que los haberes se aumentarán cada tres meses y sólo tendrán un incremento real si suben los salarios y la recaudación por encima de la inflación.

Tras once horas de debate, el proyecto oficialista obtuvo 132 votos, mayoritariamente de los diputados del Frente de Todos (FdT), que contaron con el apoyo del bloque Córdoba Federal, el Interbloque de José Luis Ramón y otros aliados provinciales; mientras que tuvo el rechazo de 119 votos, de Juntos por el Cambio (JxC), el lavagnismo de Consenso Federal y el Frente de Izquierda.

En su discurso, Cornejo sostuvo que "esta es una fórmula atada a la macroeconomía y a reducir el déficit fiscal". "El oficialismo no es capaz de decir la verdad, de admitir que tenemos un problema de déficit y que quiere congraciarse con el FMI. Si presentaran así las cosas, el debate sería más honesto y tal vez alcanzaríamos consensos porque la crisis previsional no se resuelve si no es con un acuerdo fuerte entre oficialismo y oposición", marcó su postura el diputado mendocino.