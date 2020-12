Monzó reveló quién fue su adversario dentro del gobierno de Macri

El ex funcionario político contó al detalle la relación que tuvo con sus compañeros de espacio político durante el ejercicio de su cargo entre 2015 y 2019. Durante la entrevista dada en Animales Sueltos, Emilio Monzó apuntó contra Marcos Peña y reveló cómo se quedaron las aguas con Mauricio Macri, tras perder las elecciones pasadas

Al referirse al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, Monzó expresó que "él se llevó la marca, pero fue quien mejoró muchísimo a Macri en muchas cosas. Fue quien llevó al presidente hacia el lugar de la prudencia".

"Marcos Peña fue el mejor ministro que tuvo Macri. Fue mi adversario durante 4 años pero fue honesto intelectualmente"



Sin embargo, minutos después sostuvo con firmeza las diferencias que lo separan de Peña. "Es una persona inteligente que pensó durante cuatro años lo contrario a lo que yo pensaba que había que hacer. Fue mi adversario durante ese tiempo, pero fue honesto intelectualmente".

Por su parte, blanqueó cómo es su relación con Mauricio Macri al manifestar que no se encuentran en la misma sintonía, por lo que no siente ganas de disculparse y reconstruir una amistad política. "La relación con Macri no terminó de la mejor manera, en lo personal, pero no siento que tenga algo que decirle si lo llamo".