La Coalición Cívica pedirá que Cristina sea sometida a juicio político

La Coalición Cívica irá por el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner. La Vicepresidenta será acusada por mal desempeño de sus funciones, según anunciaron a través de un comunicado los diputados del partido creado por Elisa Carrió.

La reacción de la CC tiene como origen la última carta de la Vicepresidenta, surgida la semana pasada, en la que acusó a la Corte de encabezar y dirigir un proceso de "Lawfare" contra los dirigentes políticos del kirchnerismo.

“Las críticas habituales a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática y un atentado contra el orden institucional”, sostiene la carta, la cual resalta que estos dichos “configuran el mal desempeño de la Vicepresidenta".

“Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo: 'Como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo'. Pero como no lo quiere respetar, será enjuiciada políticamente”, señala el texto más adelante.

Y añade: "Es la Presidente del Senado de la Nación quien, a está altura, está incursa en delitos constitucionales, como el atentando al orden democrático”.

No deja pasar el comunicado que esta embestida "tiene que ver con que la Corte Suprema debe intervenir en causas en que se investigan hechos de corrupción cometidos por la propia Cristina Fernández de Kirchner”.

“Las presiones directas e indebidas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo están vedadas por la Constitución Nacional y normas internacionales, sino que además adquieren mayor gravedad teniendo en cuenta que la Vicepresidente de la Nación sería la presidenta del Senado en caso de enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, detalla el texto.

La acusación de la CC, en definitiva, será "por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.