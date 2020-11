Arribas y Majdalani, citados a declarar por causa de espionaje ilegal

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, volvieron a ser citados hoy a indagatoria para el 9 y el 10 de diciembre respectivamente por supuestas maniobras de espionaje ilegal, pero esta vez en perjuicio de personas privadas de su libertad, informaron fuentes judiciales.

El juez Juan Pablo Augé, quien en su juzgado en Lomas de Zamora tiene a cargo la causa, también convocó a la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal, entre ellos al ex director Emiliano Blanco.

Augé se resiste a apartarse de la investigación, a pesar de que un fallo de la Cámara Federal porteña dispuso el pase del caso a Comodoro Py.

En medio de este conflicto de competencia, hace unos días se descubrieron unas 40 fichas de ex funcionarios, empresarios, sindicalistas y militantes políticos que fueron a la cárcel. Esa información estaba en el celular de una ex espía investigada y que estuvo en el penal de Ezeiza en 2018, donde estuvo detenido el ex vicepresidente Amado Boudou.