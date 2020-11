El Frente de Todos sobre Rafecas: "Nadie nos va a condicionar"

La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) aclaró hoy que "nadie va a condicionar" la designación del procurador general de la Nación propuesto por el Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, ni el propio juez federal, ni la titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.



"Nadie nos tiene que condicionar en la discusión, ni Daniel Rafecas, ni Elisa Carrió, ni nadie", sostuvo la legisladora en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



Las palabras de la senadora surgen luego de que Carrió volviera a expresar su apoyo a la postulación de Rafecas como jefe de los fiscales .



Al respecto, Sacnun dijo: "Nos viene a dar instrucciones a los senadores y la verdad es que me gustaría conocer la posición de los legisladores de su propio espacio político, respecto de que ella nos venga a dar instrucciones".

"Carrió no es quien para decirle a los senadores qué tienen que hacer con el pliego de Rafecas, por eso dije que es como 'La 12' de la oposición" @sacnun en #CronicaAnunciada uD83CuDF99?| https://t.co/GDYR6K9NMB pic.twitter.com/3Bk01BH8vV — Futurock.fm (@futurockOk) November 3, 2020

En ese marco, recordó que, "en 2018, (en su rol de diputada) Carrió ya quiso presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, y no tuvo el apoyo y ni sus propios compañeros y compañeras la acompañaron".



"Hace mucho tiempo que ella muestra interés por influir en la política criminal del Estado argentino y se trata de una persona sospechada de reunirse junto a otra diputada, (Paula) Oliveto con el falso abogado (Marcelo) D´Alessio", resaltó.



"Entonces yo digo, ¿esta mujer es la que nos va a decir a los senadores a quién le tenemos que prestar acuerdo para que sea Procurador?", se preguntó la senadora por el Frente de Todos.



"A mí me da que pensar. Me replanteo qué es lo que está dialogando y esperando Carrió ahora que, en forma intempestiva, pide que se le dé acuerdo al pliego de Rafecas", completó Sacnun.

"Nadie puede decirnos a los legisladores cómo legislar. Primero iremos a la reforma de la ley y después discutiremos el pliego del Procurador" @sacnun en #CronicaAnunciada uD83CuDF99?| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/7VyXtoWgzv — Futurock.fm (@futurockOk) November 3, 2020

En este marco, consideró que la discusión en torno a una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público apunta a "una política de alto vuelo que no se puede reducir solamente a la mayoría requerida para la designación" del procurador y afirmó que se trata de debates que tienen que "ejercer los legisladores".



"Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que votar, y si creo que primero tendremos que ir hacia una reforma de la ley, esperaremos también ver qué dice el Consejo Consultivo", aseveró la legisladora.



Por otra parte, analizó que no se está "discutiendo que la persona que hoy ejerce la procuración no tiene acuerdo del Senado y es interino, además de que ha cometido troperías importantes", señaló en referencia a Eduardo Casal sobre quien la comisión bicameral ha recibido diferentes acusaciones.



Sacnun pidió en este contexto "destrabar algunas cuestiones para contar con un procurador para que tenga, como dice la Constitución, el acuerdo del Senado".