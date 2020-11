ARA San Juan: se inicia el Consejo de Guerra para hallar responsables

Esta semana comenzó el Consejo de Guerra que juzgará a ocho oficiales de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que sufrió un incidente el 15 de noviembre de 2017 y durante meses fue la tumba de 44 militares que permanecieron en el fondo del mar hasta que se rescataron sus cuerpos.

El proceso es el más importante en su tipo desde los que se realizaron a propósito de la guerra de Malvinas allá por 1986, e intentará deslindar la actuación de un grupo de militares entre los que se cuenta el ex jefe de la fuerza, el Almirante Marcelo Srur. El Consejo no podrá condenar a la cárcel a los acusados, pero sí imponer sanciones disciplinarias e incluso la destitución.

Entre los sospechados están, además de Srur, el ex jefe del Proyecto Submarinos, Carlos Ferraro, el ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi y el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis López Mazzeo.

Cómo funciona

En la primera audiencia, que tuvo lugar el miércoles, se leyeron los cargos a los acusados. El Tribunal está compuesto por un presidente civil, dos vocales, un secretario y un auditor. En este caso, el presidente es Sergio Rossi, primo del actual Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

El próximo encuentro se realizará el 14 de diciembre, y no hay fecha de finalización. Al tratarse de cuestiones militares, las jornadas son confidenciales, ya que podría hablarse de algunos secretos de Estado.

Se sabe, por ejemplo, que entre los tripulantes había personal de inteligencia naval, y que uno de los objetivos de la nave era monitorear los movimientos británicos en el Atlántico Sur.

A la par de estos procedimientos, la Justicia Federal avanza con otra causa que instruye la doctora Marta Yáñez, jueza de Caleta Olivia. Es justamente en esta otra causa donde más suena el nombre de Mauricio Macri, así como el de su titular de Defensa, Oscar Aguad.

La preocupación en el entorno del ex presidente Macri tiene que ver con que a medida que se conocen declaraciones de los involucrados se generan ácidas críticas al accionar que tuvo su gestión, al punto de revelarse que se infiltraron espías para estudiar las reacciones y actitudes que existían entre los familiares de las víctimas.

El ARA San Juan fue recuperado el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad, unos 500 kilómetros mar adentro. Algunos testimonios que trascendieron recientemente señalan que la ubicación aproximada se conocía desde mucho antes.