Finalmente el velorio de Maradona será en la Casa Rosada

Luego de una serie de idas y vueltas se confirmó que este jueves se velará el cuerpo de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. De esta manera se descartó la posibilidad de velarlo en la cancha de Argentinos Juniors como había propuesto el propio presidente Alberto Fernández.

La noticia de la muerte de Maradona sacudió al país minutos después de las 13. El presidente de la Nación dijo que había hablado con el presidente de Argentinos, club del que es hincha, sobre la posibilidad de que la despedida se haga en La Paternal.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que será en la Casa Rosada. "Será donde quiera la familia", había expresado el presidente y desde temprano se barajaban como opciones la Casa Rosada o el Congreso de la Nación.

Confirmado. El velorio de Maradona será en la Casa Rosada a partir de mañana. — Guido Carelli Lynch (@guidocarelli) November 25, 2020

Mientras tanto, la Justicia intentará dilucidar cómo y por qué se produjo el deceso del ídolo deportivo. La fiscal Laura Capra trabajó en el barrio cerrado en el que vivía el ex futbolista para recabar información. Los primeros informes destacan que no hay indicios de una muerte violenta. No obstante, será de sumo interés detectar cuál fue el factor que desencadenó la crisis terminal del ídolo.