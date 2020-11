Baby Etchecopar indignado por el manejo de la docencia: "¿vamos a seguir soportando a estos inútiles?"

"¿Vamos a seguir soportando a estos inútiles?", estalló Baby Etchecopar, al enterarse que ni el Poder Ejecutivo ni los gremios aún saben si volverán las clases el año que viene. De esta manera, apuntó contra los sindicatos por no insistir que los chicos vuelvan a clases.

En su programa Basta Baby, que conduce de lunes a jueves por A24, criticó principalmente a Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), quien aseguró que hasta que no haya vacuna efectiva posiblemente no se volverá a clases.

"Estamos batiendo récords de chicos que no fueron al colegio. Nos comimos un año sin clases, sin la menor responsabilidad. Eso es un hecho trágico y terrible que va a quedar en los anales de la historia argentina", afirmó el periodista.

Casinos Si. Escuelas No. Para el gobierno la oportunidad la encontrás en el juego. Gran mérito del gobierno de Todes. — Luis Gasulla (@LuisGasulla) November 16, 2020

También confirmó su postura retuiteando comentarios de periodistas y políticos que se mostraron en contra de la intención de seguir impulsando las clases desde casa.

Baby Etchecopar contra la cuarentena

Baby Etchecopar demostró en muchas de sus editoriales estar en contra de la cuarentena, que la consideró una "mentira" y un "chamuyo" porque no hay "un plan de medicina".

En este sentido, consideró que el gobierno implementó el aislamiento para tapar la crisis económica. "Para que no se den cuenta de que no hay plata, no hay bancos. Para que no se den cuenta de que no hay laburo, no salen a la calle. Eso es silenciarte de la forma más ruin posible", afirmó.

Y agregó: "Que se dé cuenta la gente. Por supuesto que hay que quedarse adentro, hay que cuidarse, hay que usar barbijo, hay que vacunarse. Nos tienen adentro metidos y no te enterás de nada. Que viene el lobo, que viene el lobo. Y cuando salís te das cuenta que aumentó la nafta"

En su última editorial afirmó "Estamos en la puerta de Venezuela".

También apoyó la marcha del 17A, que acompañó con una carta pública al presidente Alberto Fernández. "¿No escucha, estimado Presidente, que hay un país fundido, cansado, agobiado, desilusionado que esperaba lo que prometió y a cambio solo tuvimos 'cientocincuentena'?", leyó en su programa de Radio Rivadavia.

La carta de Baby Etchecopar para Alberto Fernández

El conductor de Baby en el Medio comparte una carta que le escribió al presidente de la Nación uD83CuDDE6uD83CuDDF7.

PARTE 3 pic.twitter.com/9YppyDJVug — Baby Etchecopar (@angeletchecopar) July 9, 2020

Coronavirus

El periodista fue uno de los que se contagió de COVID-19 aunque no manifestó ningún síntoma. Decidió hacerse el test ya que su pareja había dado positivo y contó su experiencia en un video que difundió en las redes sociales.

"Hola, ¿qué tal? Salió en todos lados que yo estoy en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. Bueno, es jueves, son las seis y veinticinco de la tarde y estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”, comenzó.

Y finalizó: "Yo no tenía ningún síntoma, pero me hice el hisopado y me dio positivo. Así que tenemos diez días para quedarnos guardados en casa. Pero me siento bárbaro, soy asintomático".

Su pareja, Silvina Cupeiro, comenzó con una fiebre, motivo que la llevó a hacerse dos hisopados para asegurarse. El primero dio negativo y el segundo positivo. Baby, que no presentaba síntomas, decidió hacerse el test ya que trabaja en la radio y la televisión y podía contagiar a sus compañeros.