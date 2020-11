La última de Eduardo Feinmann: le respondieron de todo por Twitter

Muy fiel a su estilo, el periodista Eduardo Feimann una vez más le da que hablar no solo a los medios sino a los tuiteros. Esta vez le respondieron de todo con el último posteo que hizo en su cuenta oficial de Twitter.

Eduardo Feinmann siempre se las arregla para mantenerse en el centro de las escenas del día. Con su estilo muy particular y confrontador en la radio, en la televisión y en las redes sociales, siempre da que hablar.

La impronta que tiene el presentador de A24 no es única. Muchos de sus colegas también usan recursos similares para darle más aporte picante a sus programas. Sucede también en el caso de Baby Etchecopar y "el Negro" González Oro.

En esta ocasión, a Feimann le respondieron de todo los tuiteros con los mensajes más filosos y creativos. Entre ellos se pueden ver cómo hay gente que lo sigue y apoya como también quiénes lo defenestran.

¡Ay Edu! ¿No te da vergüenza? Solo tenías que ingresar a la página de Anses para descubrir que es asignación por embarazo y se cobra a partir de la semana 12 de gestación. Además tenes que presentar estudios prenatales. — MatabebeuD83DuDC9A (@locadelosgalgos) November 13, 2020

les dan y me consta : preservativos,pastillas anticonceptivas , diu,copa menstrual,pastilla dia después y misoprostol para abortar clandestinamente ...eso lo implementaron en Santa Fe los Socialistas .....aún así hay una chorrera de bebés en las villas y reclaman el aborto.... — Hector Omar Piaggio (@HectorPiaggio) November 12, 2020

Un periodista al que "no le importa nada"

Una de sus últimas declaraciones en las redes sociales fue un pedido de disculpas a Florencia Kirchner diciendo: “Es una mujer enferma” y “La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho. Sé que me van a putear con esto. Pero digo la verdad, no soy políticamente correcto".

ENCUESTA. Ud esta a favor o en contra del aborto legal, seguro y gratuito ? — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 12, 2018

Y así es como el periodista se mostró arrepentido de las duras críticas que le hizo a la hija de la vicepresidenta lanzando “Métanse con Cristina, la más corrupta de la historia”.

Sin ir más lejos, también hace unos días hizo un desafortunado comentario sobre los muertos por coronavirus y en pocos segundos los tuiteros salieron a revolucionar polémica.

En esta oportunidad utilizó la cifra de los 30 mil argentinos fallecidos en pandemia y luego la comparó con los datos de la dictadura. Como resultado en las redes sociales, fue duramente repudiado.