Rossi criticó a Juntos por el Cambio: "En su gestión no resolvieron nada"

Agustín Rossi cargó este sábado contra los planteos críticos de parte de la oposición, especialmente del expresidente Mauricio Macri y de la exministra de Seguridad y titular de Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich, porque "estuvieron gobernando hasta hace diez meses y no resolvieron los problemas de los argentinos".



En una charla virtual que ofreció en la Escuela de Dirigentes para la Unidad Argentina (Edua), Rossi dijo que "los argentinos entendieron que fracasaron durante su gestión", en relación a los ahora opositores, porque "no supieron, no pudieron o no quisieron resolver los problemas".



En ese sentido, afirmó que "por eso los argentinos eligieron a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kichner".



"Si hubieran hecho las cosas bien estarían gobernando", refirió Rossi, que cuestionó que ahora "vengan a explicar lo que hay que hacer", cuando "fracasaron los que gobernaron hasta hace diez meses".





Según Rossi a ese sector de la oposición "no hay que darle la autoridad política que se autoadjudica", porque "tuvo la posibilidad de resolver todos los problemas de la Argentina y no lo hizo", y pidió que tenga "mayor moderación y no que haga ocho o nueve marchas", en referencia a las protestas callejeras realizadas durante este año.



El ministro indicó que entiende "el enojo de la gente en estos ocho meses de pandemia y las consecuencias económica que produjo", pero aclaró que el Gobierno "tiene como responsabilidad terminar de gestionarla e iniciar el camino de la recuperación económica".



En ese marco, Rossi consideró que "se empezaron a resolver algunos problemas, como la reestructuración de la deuda, muy bien encabezada por el ministro Martín Guzmán", y apuntó que "hay indicios de recuperación económica que marcarán un mejor final de año" y un comienzo del próximo con un "proceso de recuperación".