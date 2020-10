Informe de Lanata: un exmontonero y una funcionaria okupa tras la toma de tierras de Guernica

El informe del programa Periodismo Para Todos (PPT) del domingo se enfocó en la toma de tierras de Guernica y quiénes están detrás de la maniobra.

El periodista Jorge Lanata contó que Roberto Perdía, ex jefe Montonero, es uno de líderes de la asociación gremial de abogados del Estado que representa a las familias que participa de la toma y quien negocia con la Provincia y la Justicia. Cabe recordar que el desalojo del lugar se postergó hasta el 15 de octubre a pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Perdía fue uno de los impulsores de la 'Contraofensiva Estratégica' de Montoneros, una operación político-militar que se inició a fines de 1978 y duró hasta 1980 para que integrantes de la guerrilla peronista que estaban exiliados regresaran al país a combatir al gobierno de la dictadura militar.

En el programa de Lanata señalaron que las tierras tomadas iban a ser un megaemprendimiento del Country Club San Sirano, una especie de Nordelta, pero que desde hace unos meses pasaron a llamarse "Barrio 20 de julio", día en el que comenzó la toma.

En el informe, uno de los usurpadores aseguró que "este barrio es de nosotros, no nos saca nadie". "Si a nosotros nos hacen un plan de pagos estamos dispuestos a pagar. Todos están dispuestos a pagar", aseguró. Otro de los involucrados explicó que tomaron la tierra porque "justo me echaron del alquiler y no tenía dónde ir".

Funcionaria okupa

PPT también reveló el caso de una ocupación en un terreno de Mercedes, donde una funcionaria judicial fue quien usurpó la propiedad.

Jorge Martín Calzetta le inició una demanda a Yesica Nocetti, secretaria de UFIJ Nro. 6 de Mercedes, quien ocupó un terreno del cual él tenía los papeles y lo amenazó con inventarle una causa si reclamaba por sus derechos.

"No te hacen causa penal si te olvidás del terreno", fue la amenaza que recibió Calzetta, cuyo reclamo fue publicado en Facebook y rápidamente se viralizó. Según contó, la funcionaria amenazó a todos los de la ciudad que compartieron su publicación.