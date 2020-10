Financial Times: Alberto Fernández sería el presidente latinoamericano más beneficiado por Biden

Según un artículo del Financial Times, una victoria de Joe Biden el martes en las elecciones de Estados Unidos, beneficiaría al presidente Alberto Fernández.

En la otra vereda se encuentran el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y el mexicano André Manuel López Obrador, por las posiciones de Biden en temas ambientales.

Según los escritores del artículo, López Obrador aconsejó al presidente argentino que debía relacionarse con Donald Trump porque con él “podés hacer lo que quieras, pero no digas nada, no te metas en una confrontación”. Sin embargo, analizando la oposición de Fernández a la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y alguna de sus declaraciones, el consejo no parece haber funcionado.

Con Biden, la región podría tener un trato más duro a raíz de su foco en cambio climático, derechos humanos y corrupción. “En temas de comercio, (condiciones de) trabajo y medio ambiente, Biden podría ser mucho más duro que Trump”, comentó el excanciller mexicano Jorge Castañeda.

Juan Cruz, un asesor de la Casa Blanca en cuestiones latinoamericanas entre 2017 y 2019, señaló que Trump “puede ser un poco blanco-y-negro y transaccional, pero los presidentes de la región lo entendieron. En cambio, con Biden tendrían una política de grises; serán elogiados en algunos aspectos y criticados en otros y lo podrían sentir como un latigazo".

Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria y económica de Estados Unidos hará que América Latina no sea una región prioritaria, aunque se estima que México estará en el foco por su extensa frontera, la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Por otro lado, Biden aseguró que terminará con varias políticas inmigratorias de Trump. Por un lado dejará de construir el muro en la frontera con México y dará USD 4.000 millones de ayuda en América Central, principal fuente de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Estas decisiones pueden tener un doble filo, porque si no se realizan correctamente, pueden generar una ola de inmigrantes en el país.

Con respecto al cambio climático, muchos mandatarios latinoamericanos promueven el desarrollo del petróleo y el carbón. El presidente mexicano, López Obrador, es uno de los máximos exponentes de ese movimiento, lo que generó críticas por parte de empresas y legisladores estadounidenses que promueven las energías renovables. López Obrador los trata de “sofistas”.

“La política energética será un punto clave de la agenda económica doméstica y de la agenda exterior y será un desafío al gobierno mexicano”, cometó Antonio Ortiz Mena, de la consultora Albright Stonebridge.

De la mano de eso, Bolsonaro está molesto por las declaraciones de Biden respecto a la deforestación del Amazonas. El candidato comentó que Brasil se enfrenta a “significativas consecuencias económicas” si el país no responde a su plan de USD 20.000 millones para proteger los bosques tropicales. Por su parte el presidente brasileño contestó que Biden ya demostró “un claro signo de desprecio por una coexistencia cordial y fructífera”.

Un diplomático brasileño comentó que “el clima es un tema grande para Biden … aislará a Bolsonaro y sus asociados. Para ellos, perder a su gran amigo del Norte puede ser un problema; pusieron todos los huevos en una misma canasta”.

Iván Duque, presidente de Colombia, se encuentra en una posición igual de complicada: dio un gran apoyo a Trump respecto a Venezuela y la elección del presidente del BID.

Por último, el articulo asegura que Alberto Fernández, "un pragmático de izquierda, sobresale como uno de los líderes latinoamericanos que pueden beneficiarse de una presidencia de Biden” considerando los futuros cambios de mando en Chile, Perú y Ecuador.