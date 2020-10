El millonario costo de la interna del PJ, un gobierno "ailslado" y las quejas por la falta de reacción

Exigen hasta $2 millones para participar de la interna del PJ

El peronismo mendocino busca quién lo lidere y desde lo formal también debe renovar autoridades. Las elecciones son en diciembre, pero el proceso está en marcha. La intención original del PJ era lograr una lista única, a pesar de las diferencias. Pero esa idea de que no haya competencia entró en terrenos que no son políticos y que muchos consideran como "juego sucio". Es que se comenzó a bloquear cualquier intento de oposición y se sumaron requisitos casi insólitos para evitar que haya más listas, modificando, incluso, "las costumbres" y desobedeciendo reglamentaciones electorales.

Así, por ejemplo, en el reglamento para las elecciones internas se puso un mínimo de avales más grande para las listas que quieran participar a pesar del contexto adverso que marca la pandemia. Hasta ahora se exigía el aval del 1,5% de los afiliados de cada departamento. Se pasó al 3%. También se obliga a que una lista deba tener candidatos en al menos 16 de lo 18 departamentos. Hasta ahora era en 14.

Pero el requisito no escrito que más sorprende es el económico: una línea interna que quiera participar deberá, aseguran, pagar casi 2 millones de pesos al partido para poder hacerlo. Esto es porque, como es costumbre, se "venden" los formularios internos para presentar listas por cada departamento. Los valores que informalmente se pusieron superan los 100 mil pesos. Muchas veces esos pagos apuntan a financiar las elecciones. Pero ahora parece ser un obstáculo por el monto. La Cámara Nacional Electoral prohíbe que se exijan pagos para participar de elecciones.

Una de las líneas internas que forman peronistas no kirchneristas ya presentó un reclamo para modificar esas condiciones, que consideran poco democráticas y mucho más en tiempos de pandemia. La especulación es que detrás de ese armado está, además del kirchnerismo duro, la mano de Carlos Ciurca, el gran operador que tiene el peronismo mendocino.

Aislados

El gobernador Rodolfo Suarez quedó obligado a aislarse en su casa por el caso positivo de covid de su hija. Pero la medida tuvo impacto en el funcionamiento del cuarto piso y muchos funcionarios de máxima confianza del gobernador debieron abandonar sus despachos y mudarse.

Arrastró, por ejemplo, al secretario de Integración Institucional, Claudio Romano, quien también está en la misma condición que el gobernador. Romano es un funcionario muy importante en el engranaje del Poder Ejecutivo, aunque su perfil bajo es extremo. No extraña, entonces, que pase desapercibido que debió tomar una medida de precaución por el covid.

Suarez lleva el aislamiento junto a su familia de manera tranquila, pero busca mostrarse activo. Por eso volvió a agitar vía Zoom y teléfono a distintos sectores de su propio Gobierno.

El río "entubado" sin permiso

La Justicia mendocina discute a paso acelerado una causa por posible daño ambiental en el área natural protegida Cordón del Plata. El Departamento General de Irrigación ha sido señalado, pero también la Secretaría de Ambiente, ya que se realizó un entubamiento de un arroyo en esa área, sin evaluación de impacto ambiental previa. Debido al avance de la causa, en Ambiente han tomado sus recaudos: sacaron una resolución para poder realizar una audiencia pública vía zoom que regularice el trámite del impacto ambiental que ha faltado. Hasta ahora, las audiencias de este tipo no estaban autorizadas por medios electrónicos, pero el avance judicial obligó a generar una normativa nueva. La obra era para asegurar el acceso al agua de localidades de alta montaña, pero no tuvo en cuanto importantes requisitos ambientales.

El faltazo de Zaffaroni

La audiencia pública por la constitucionalidad de la prisión perpetua prometía enfrentar nuevamente a Alfredo Cornejo con el expresidente de la Corte Raúl Zaffaroni. Sin embargo, el magistrado finalmente no se conectó y el duelo ideológico quedó en trunco.

Si bien Zaffaroni explicó que por cuestiones de agenda laboral no pudo participar, existe un trasfondo más profundo. Dentro de la Suprema Corte hubo quienes se quejaban de que la audiencia se convirtió en un escenario para plantear consignas con fines políticos y no para discutir el fondo de la cuestión. Detrás de ese objetivo apuntaban al propio Cornejo y celebraron que la "desconexión" de Zaffaroni le terminó "bajando el precio" al evento. "Han montado un ring al que nosotros no nos vamos a subir", habían anticipado desde un sector de la Justicia y tras el faltazo de Zaffaroni expresaron que "fracasó el circo". Del otro lado la lectura es bien distinta. Aseguran que el debate social está ganado por parte de quienes respaldan las condenas y que por eso los sectores más garantistas bajaron el perfil del tema; evitando también la exposición frente a Cornejo del ex juez de la Corte.

Quejas por el rol de la UNCuyo

La pandemia generó cambios en las rutinas y también demostró cuánta solidaridad hay; qué tan preparados para enfrentar contingencias están las organizaciones de Mendoza y la capacidad de reacción. En ese sentido, hay algunos sectores que reaccionaron rápidamente y otro que fueron mucho más perezosos. En el oficialismo hay una bronca contenida sobre la Universidad Nacional de Cuyo, una casa de estudios que tiene un aparato burocrático enorme, una estructura gigante pero que, entienden, no ha prestado la colaboración social que Mendoza requería. La UNCuyo fue la primera institución en cerrar sus puertas y generar efecto susto con la pandemia. Aún antes que el resto de las instituciones educativas. Pero además, no logró generar impacto desde las áreas que por estatuto deben estar al servicio de la sociedad. La principal casa de estudios de Mendoza es conducida también por el oficialismo y el apuntado es Daniel Pizzi, el rector.

Sí hubo una fuerte vinculación desde lo asistencial con el Hospital Universitario, que amplió su capacidad y se transformó en uno más del sistema de salud. Incluso, aseguran, es uno de los que mejor ha atendido a los pacientes con Covid. Pero no pasó lo mismo con otras áreas. Hubo pedidos para usar el canal oficial como método para dar clases, otras sugerencias para que personal de esa casa de estudios aporte a la sociedad con el conocimiento que tienen y también para que busquen soluciones a la falta de conectividad. Pero la respuesta fue tibia.

El brote por la lectura del kirchnerismo

El libro "Hermano" era uno de los títulos más esperados en el mundo de la política porque se trata del relato de Mariano Macri, el hermano díscolo del ex presidente Mauricio que cuenta el detrás de escena de una de las familias que supo ser de las más poderosas del país. El libro lo hizo Mariano, pero el protagonista es Mauricio.

El texto se transformó en un "boom", pero no en las librerías sino en el circuito informal de la militancia del oficialismo. Es que vía redes sociales, correo y otros medios informales circula la versión pirateada del libro de Santiago O'donnell. La intención es difundir lo que Mariano denuncia. No se trata de una campaña por promocionar la lectura. La "militancia" en base al libro no reconoce de límites de derecho de autor.

Los mensajes de Guzmán

Una de las noticias de la semana fue la bronca que, aseguran, hay entre los bonistas que entraron al canje de deuda y que ahora pierden por el valor de esos títulos. Tras la aparición de esas versiones, desde el Gobierno nacional salieron a relativizar esos supuestos mensajes. Incluso aseguran que "el ministro (Martín Guzmán), minutos después de que saliera esa publicación, recibió mensajes de los principales grupos de acreedores despegándose de esas líneas y mostrando una actitud socialmente responsable". En los mensajes de whatsapp aseguran que ellos “no participaron de ese comunicado” y que “no representa su visión”. Otro de los mensajes que llegó decía: “ese comunicado es chiste. No tenemos nada que ver”. Otros decían: “buscan desestabilizar”, “Im super annoyed (estoy molesta)”, “I’m really sorry. It was pushed by a group in Switzerland called Mangart (Lo siento mucho. Fue impulsado por un grupo en Suiza)”.

"Hoy el diálogo con los acreedores continúa siendo fluido. Inclusive en las últimas tres semanas se hicieron varios encuentros por zoom con muchos de los grupos inversores donde hubo intercambios de visiones", aseguran desde Casa Rosada.