Inesperado: Patricia Bullrich y un "elogio" a Cristina Kirchner

Patricia Bullrich es la presidenta del PRO y una de las voces más críticas de la oposición contra el gobierno de los Fernández (Alberto y Cristina). Sin embargo, este lunes la exministra de Seguridad sorprendió con un elogio inédito e inesperado para Cristina Kirchner.

Dichas palabras surgieron en un análisis realizado por Bullrich respecto de las elecciones presidenciales del 2019, en las cuales Alberto Fernández se impuso a Mauricio Macri.

En diálogo con A 24, la exfuncionaria elogió la decisión de Cristina de elegir a Alberto como candidato y ubicarse a ella misma como vicepresidenta.

"Cuando Cristina llamó a Alberto Fernández y se bajó de la candidatura nos hizo jaque mate. La jugada electoral de la expresidenta fue inteligente. Igual nosotros tuvimos nuestros propios problemas", reconoció Bullrich.

Por otra parte y ya mirando hacia el futuro, la presidenta del PRO dijo que no se imagina siendo candidata a diputada nacional en las legislativas del 2021, pero no descartó la chance.

"No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada, pero no quiero ser diputada, ya he sido tres veces", cerró.

