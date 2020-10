Advierten que en el verano habrá muchos cortes de energía eléctrica

Varias empresas del sector eléctrico a nivel nacional estiman que en enero y febrero la demanda de energía no disminuirá porque muchos no se irán de vacaciones. “Esperamos que la demanda residencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubique entre 20% y 25% por encima del verano pasado, en línea con lo que ocurrió en el invierno a raíz de la cuarentena”, aseguró a EconoJournal un directivo de una compañía del sector.

Pero, la empresas afirman que el crecimiento del consumo residencial se verá compensado por la menor demanda de comercios e industrias, afectadas por las restricciones sanitarias y la recesión económica.

El consumo residencial es muy sensible a la temperatura y en esta comparación no se contempla esa variable. No obstante, los datos permiten ver la fuerte disparidad entre un consumo hogareño apuntalado por la cuarentena y una actividad productiva jaqueada por la recesión.

El secretario de Energía, Darío Martínez señaló que “hay que hacer un trabajo muy importante en cuanto a la distribución (eléctrica) para poder bajar los cortes de luz, que van a haber muchos y además la gente se queda en la casa durante la pandemia, eso va a generar una mayor demanda. Al problema grave de los cortes que está teniendo la Argentina en los últimos años se le va a sumar esto. Así que ahí ya estamos trabajando rápidamente con la provincia de Buenos Aires”.

Desde el sector aprovechan también para señalar que la incertidumbre de estos meses en torno a la política energética no ayudó a encarar estos problemas. Sostienen que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomendó la anulación de la Revisión Tarifaria Integral firmada durante el macrismo, pero no avanzó con las compañías en la discusión de un sendero que permita darle previsibilidad al sector en el mediano plazo. “Hoy la RTI sigue vigente y no tenemos idea de qué es lo que quieren hacer. Ya pasaron diez meses desde que están gobernando y siguen sin ofrecer señales claras”, remarcaron a EconoJournal desde una de las compañías.