La caída del PBI argentino es la quinta más grave entre los países del G20

Con qué soberbia criticaba las políticas de Suecia. La verdad:



uD83CuDDE6uD83CuDDF7: 6º vs uD83CuDDF8uD83CuDDEA: 44º en casos;

1 de 51 arg ya se infectó vs 1 de 149;



uD83CuDDE6uD83CuDDF7: 23.868 muertos vs uD83CuDDF8uD83CuDDEA: 5.894;



Caida PBI 2do T 2020 vs 2019:

uD83CuDDE6uD83CuDDF7: -19,1% ; uD83CuDDF8uD83CuDDEA: -8,6%



Economía uD83CuDDE6uD83CuDDF7 destruida; uD83CuDDF8uD83CuDDEA: recuperando.



