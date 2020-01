Suarez busca que el Congreso allane el camino para el roll over

El roll over o refinanciación de los vencimientos de deudas para este año es una de las grandes preocupaciones del gobierno de Rodolfo Suarez.

El peronismo mendocino ha pisado en la Legislatura la refinanciación, valuada en 6.400 millones de pesos según el proyecto de Presupuesto 2020, así como la intención del Gobierno provincial de emitir deuda por otros 300 millones de dólares.

Este pedido de deuda en dólares tiene como objetivo sustentar un plan plurianual de obras que incluye aquellas financiadas por el BID: la planta de residuos de Las Heras, el acueducto ganadero de La Paz y la doble vía San Martín-Rivadavia.

Pero el Gobierno provincial ha decidido no esperar el okey peronista para el roll over. Este martes, después de hacer causa común con los otros gobernadores de Juntos por el Cambio, Suarez viajó a Buenos Aires para tratar de sacarle al Congreso lo que el justicialismo local todavía no le quiere dar.

El grupo de gobernadores opositores le solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en el proyecto de sustentabilidad de la deuda externa se incluya el diferimiento hasta 2024 del pago de las deudas que tienen las provincias con la Nación.

El proyecto del Gobierno Nacional obtuvo despacho de comisiones y se tratará este miércoles, con respaldo de Juntos por el Cambio. Anoche quedó definido que no se incluirán las deudas en este proyecto, pero se hará una mesa de trabajo para discutirlas.

Los gobernadores buscaron hacer valer el respaldo político al proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo Nacional en la renegociación de deudas con el FMI y el resto de los acreedores. También hablaron de equidad, una vez más: sostuvieron que ANSES reprogramará las deudas de Buenos Aires y que, por lo tanto, es justo que las provincias accedan al mismo beneficio.

"Es absurdo que esto no lo hayan contemplado antes, pero parece que no lo sabían", señaló un ministro de Suarez, en medio de las reuniones que hubo para que las deudas de las provincias se prorroguen.

Las negociaciones de Suarez con el Frente Todos a nivel nacional se producen mientras el PJ mendocino no define su estrategia respecto del endeudamiento provincial. Eso equivale, en el corto plazo, a que el gobernador no disponga de la autorización legislativa para endeudarse. Tampoco cuenta con el Presupuesto 2020 para gestionar, ya que el endeudamiento es un capítulo central de la pauta de gastos.

El roll over se sustenta en el artículo 68 de la ley de Administración Financiera (8706), el cual lo autoriza al Gobierno provincial a reestructurar la deuda pública "en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros".

Esta operación requiere aval de dos tercios de las cámaras legislativas provinciales en el presupuesto, aunque el oficialismo cree que ese paso podría ser eludido si es el Congreso Nacional aprueba la refinanciación de las deudas de las provincias con la Nación.

En todo caso, si lo vota el Congreso, ya no habría razones para que el PJ obstruya políticamente el roll over de Suarez.

El Gobierno provincial no aclaró qué deudas con la Nación pretende refinanciar. Pero según las planillas oficiales que detallan el stock de la deuda pública local, el Gobierno debería afrontar este año con ANSES vencimientos por más de 1.800 millones de pesos. Además, tiene que afrontar pagos al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por más de 4.000 millones.

Por otro lado, Suarez ya viene trabajando en la refinanciación de deudas por 3.500 millones de pesos que tiene que pagarle en 2020 al Banco Nación, agente financiero de la provincia. "Es una operación que se hace todos los años", dicen en el Poder Ejecutivo para minimizar este ejemplo de roll over, maniobra que por ahora es bloqueada por el peronismo.