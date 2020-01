Deuda: Juntos por el Cambio apoya el proyecto del Gobierno

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar mañana en una sesión especial el proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa, que hoy obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, mientras Juntos por el Cambio anticipó su apoyo a la iniciativa a cambio de la creación de una mesa de trabajo para abordar el endeudamiento de las provincias.



El Frente de Todos consiguió el respaldo de los bloques referenciados en gobiernos provinciales y en el sector "lavagnista", por lo que se aseguró el quórum para mañana y la aprobación del proyecto.



El texto del Ejecutivo sumó 43 firmas (sobre 80 integrantes), ya que los legisladores de Juntos por el Cambio decidieron inicialmente no acompañarla, a la espera de una respuesta del oficialismo sobre algunas modificaciones que propusieron al texto original.



En una negociación paralela, el gobierno de Alberto Fernández consiguió el respaldo del intrerbloque Juntos por el Cambio, en una reunión que mantuvieron en el Congreso funcionarios nacionales, encabezados, por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, gobernadores opositores y lideres parlamentarios de ambos sectores.



Con el compromiso de que se creará un espacio formal de diálogo entre la principal bancada opositora del Parlamento y el gobierno nacional para debatir la deuda de las provincias, desde Juntos por el Cambio anticiparon el apoyo al proyecto que se debatirá mañana desde el mediodía en la Cámara baja.



El jefe del Interbloque, Mario Negri, informó que "mañana vamos a votar en la sesión un proyecto de resolución y vamos a crear una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el bloque mayoritario de la oposición para analizar la sustentabilidad de las deudas de las provincias. Para nosotros es un logro porque vamos a tener un espacio formal de diálogo y nos corremos así de un escenario de discrecionalidad".



Para unificar la postura, los tres gobernadores radicales -Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes, y Rodolfo Suárez, de Mendoza- y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, trabajaron en el Congreso con los referentes parlamentarios de sus espacios, y también fueron recibidos por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el titular de la bancada oficialista, Máximo Kirchner.



El dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas será debatido en la sesión prevista para mañana al mediodía y luego pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley la próxima semana.



En esa sesión también se debatirá el proyecto de Consenso Fiscal que fue remitido hace un mes por el Senado.



El cronograma de trabajo se terminará de pulir en la reunión de presidentes de bloque prevista para mañana a las 9.30.



Durante el plenario de las comisiones de hoy, funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron los principales puntos del proyecto y luego respondieron las consultas de los diputados.



El subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, señaló que “la autorización (a renegociar la deuda) está sujeta a ciertas pautas que el Ejecutivo deberá respetar cuando la lleve adelante”.



“El universo de deuda a reestructurar es acotado y determinado: solo la deuda regida por ley extranjera, principalmente de Nueva York e Inglaterra”, añadió.



El funcionario dijo también que “tanto en la Ley de Emergencia como en este proyecto se establece como objetivo restaurar la sostenibilidad de la deuda para que sea consistente con recuperar la capacidad de crecimiento y mejorar los indicadores sociales básicos”.



El asesor legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane, puso de relieve “la conveniencia para la República de enviar este proyecto, no solo por el mensaje hacia el exterior, sino porque una vez que el proyecto entra en este ámbito, se transforma en política de Estado y no en una mera política del Gobierno”.



De parte del Gobierno también estuvo el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Fernando "Chino" Navarro.



Durante el debate, desde Juntos por el Cambio se quejaron por la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y pidieron que sean tenidas en cuenta sus propuestas, referidas principalmente a la renegociación de las deudas provinciales.



Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos aclaró que el Poder Ejecutivo "ya está facultado por la Ley de Emergencia Pública para restituir la sostenibilidad de la deuda", y que "lo que abunda no daña, pero es importante mencionar el problema que tenemos las provincias”.



El otro interbloque que define el quórum y la votación, Consenso Federal, expuso su posición a través del mendocino José Luis Ramón: "Nosotros proponemos que las provincias deben declarar como prioritario la reestructuración de la deuda externa para poder tener mejores capacidades para hacer lo mismo con nuestras propias deudas. Es importante institucionalmente".



Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño expresó su rechazo al proyecto con una pregunta: "¿Por qué se paga a libro cerrado, sin siquiera investigar?".